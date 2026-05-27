[SC현장] "한소희와 만든 세계관"…엑스러브, 젠더 편견 넘은 파격 컴백(종합)

27일 강남구 삼성동 가빈아트홀에서 보이그룹 '엑스러브' 미니 2집 발매 기념 쇼케이스가 열렸다. 포즈를 취하고 있는 엑스러브 멤버들. 삼성동=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.05.27/

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[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 엑스러브가 과감한 도전에 나섰다.

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27일 오후 서울 강남구 가빈아트홀에서 엑스러브 미니 2집 '아이, 갓(I,God)' 발매기념 쇼케이스가 열렸다. 엑스러브의 컴백은 지난해 11월 발표한 미니 1집 'UXLXVE' 이후 6개월 만의 일이다.

우무티는 "많은 도전을 하고 멤버들에게도 많은 숙제를 냈던 앨범이다. 준비할 때부터 나를 괴롭혔던 앨범이 공개된다고 하니 아직 실감이 안된다"고, 현은 "6개월 동안 기다려주신 팬분들을 만날 수 있어 감개무량하다. 멤버들과 같이 고생하면서 멋있는 앨범 만들었다"고, 루이는 "이번 앨범 준비를 하면서 멤버들과 스태프 모두 고생을 많이 했다. 뮤직비디오를 보자마자 고생한 만큼 예쁘게 나와서 다행이라 생각했다"고 밝혔다.

27일 강남구 삼성동 가빈아트홀에서 보이그룹 '엑스러브' 미니 2집 발매 기념 쇼케이스가 열렸다. 포즈를 취하고 있는 엑스러브 루이. 삼성동=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.05.27/

'아이 갓'은 데뷔 이래 전개해 온 미완성과 불완전함, 그 속에서 치열하게 지켜낸 자유로움을 발판 삼아 마침내 내면의 완전함을 이뤄낸 모습을 '신'이란 상징적인 존재에 비유한 앨범이다. 데뷔 싱글 '암마 비(I´mma Be)'의 주요 테마인 '체스'를 활용, '폰의 승급'이라는 서사를 완성했다.

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우무티는 "엑스러브는 데뷔 때부터 지금까지 확실한 스토리와 콘셉트가 뚜렷했다. 이번 앨범으로는 하이라이트에 도착한 스토리를 표현했다. 상처도 많고 미완의 캐릭터가 완전한 '신'으로 바뀌면서 고민을 하며 자신을 찾아가는 많은 분들에게 길을 인도하겠다는 이야기를 담았다. 항상 멤버들에게 어려운 숙제를 많이 주고 있긴 하지만 예전의 춤과도 다르다. 보깅의 소프트한 매력을 뽑아내기 위해 물결 텍스처를 살리면서도 칼군무를 지켜야 한다는 게 큰 숙제였다. 뮤직비디오도 캐릭터 콘셉트가 신, 인도자 같은 판타지적인 스토리가 나온다. 여기에 맞는 태도와 연기력이 필요해서 사전에 연기 연습도 많이 했다. 곡과 캐릭터에 몰입하는 연습도 많이 했다"고 말했다.

27일 강남구 삼성동 가빈아트홀에서 보이그룹 '엑스러브' 미니 2집 발매 기념 쇼케이스가 열렸다. 소감을 말하고 있는 엑스러브 현. 삼성동=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.05.27/

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'젠더리스', '젠더프리'라는 독특한 정체성에 대해 우무티는 "강렬하고 자극적으로 화제성으로 다가가고 싶다는 마음은 없다. 우리가 제안하고 싶은 삶의 라이프 스타일이라 생각한다. 자신의 성격과 보여지는 이미지나 모습을 두 가지로만 정할 수 있을까 하는 질문에서 시작된 콘셉트다. 틀을 깨고 다양한 분위기와 표현을 하자는 의미가 있다. 퍼포먼스에 있어서도 루이는 어릴 때부터 전통 무용을 전공했던 친구이기도 하고 전통 무용, 스트릿 댄스 등 안무적인 융합을 보여드리면서 다양한 것을 하나로 만드는 시도를 하고 있다. 스타일링과 헤어 메이크업 모두 젠더를 떠나 아름다운 디자인을 선택하고 과감하게 저희가 보여드리고 싶ㅇ느 모습을 직설적으로 표현하고 있다"고 설명했다.

27일 강남구 삼성동 가빈아트홀에서 보이그룹 '엑스러브' 미니 2집 발매 기념 쇼케이스가 열렸다. 포즈를 취하고 있는 엑스러브 우무티. 삼성동=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.05.27/

타이틀곡 '서브'는 기존 K팝에서 쉽게 볼 수 없는 음악적 시도가 돋보이는 곡이다. 그루비한 베이스를 기반으로 펼쳐지는 엑스러브만의 독보적 퍼포먼스는 유니크한 신비로움을 전달한다. 가사에는 앞으로 범접할 수 없고 완전해질 것임을 당당히 드러내 스스로가 갖고 있는 모든 것들이 다 빛 나고 자랑스럽다는 메시지를 담았다.

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우무티는 "처음으로 보깅 장르에 도전했다. 엘레강스하고 우아하고 한층 화려해진 엑스러브를 보여드릴 수 있는 노래다. 지금까지 항상 과감한 스타일링을 보여드렸지만, 우리 기준에서는 아직 보여드리고 싶은 게 많다. 아직 반도 안왔다고 느껴지지만 이번 앨범으로 우리의 50%를 더 꺼낼 수 있지 않나 싶다. 완전히 달라진 모습과 준비된 모습 보여드릴 수 있을 것 같다. 최근 K팝은 브릿지 구간도 없어지고 길이도 짧아지고 있다. 이번 앨범을 만들면서 모든 곡에서 중독성을 강조할 필요가 없지 않을까, 화려하고 판타지 영화를 보는 느낌의 곡을 만들면 어떨까 하는 생각에서 출발한 곡이다. 제가 작업하는 방식은 세계관과 스토리가 먼저이고 거기에서 음악 장르와 스타일을 선택했다. 이제는 좀더 노래를 곱씹으며 들을 수 있는 노래가 필요하다는 판단도 있었다. 짧은 곡과 임팩트를 생각하다 보니 이번에는 작업이 잘 되지 않았다. 모든 걸 버리고 본능적으로 만든 곡"이라고 소개했다.

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뮤직비디오에는 '대세 배우' 한소희가 출연해 열연을 펼쳤다. 우무티는 "한소희 선배님과의 인연은 음악과 아트가 이어준 인연이라 생각된다. 한소희 선배님이 SNS 포스트에 우리 음악을 사용해주셨다. 감사하다고 댓글도 달고 감사 인사도 전했다. 선배님이 저희 음악과 아트를 보며 새로운 세계에 온 것 같은 영감을 받았다고 해주셨다. 나도 선배님도 그림을 좋아해서 직접 뵙고 선물도 주고 받았다. 선배님께서 먼저 행인 1,2로 뒷모습만 나와도 괜찮으니 필요하면 불러달라고 해주셨다. 엑스러브의 세계에 잠시 들어갔다 나오는 것만으로 많은 힘과 영감을 받을 것 같다고 해주셔서 출연이 성사됐다"고 말했다.

하루는 "연기적인 면에서도 배우는 게 많았지만 인간적인 면에서도 많이 배웠다. 감독님, 스태프 모두 힘든 상황에서 선배님의 존재로 분위기가 업되는 경험을 했다"고 덧붙였다.

27일 강남구 삼성동 가빈아트홀에서 보이그룹 '엑스러브' 미니 2집 발매 기념 쇼케이스가 열렸다. 화려한 무대를 선보이고 있는 엑스러브 멤버들. 삼성동=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.05.27/

이밖에 이번 앨범에는 재즈 기반의 인트로 '법칙 : 더 룰스', 우무티와 루이의 유닛곡 '엑스탠시', 강렬한 808 베이스 사운드가 돋보이는 '백투백', 현과 하루의 유닛곡 '힙스', EMD 기반의 팝트랙 '마스터피스' 등 총 7개 트랙이 수록됐다. 특히 데뷔 싱글부터 '젠더리스' 그룹의 정체성을 구축해 온 리더 우무티가 직접 프로듀싱을 진두지휘하고 현과 하루가 수록곡 작사에 참여, 음악적 성장을 입증했다.

우무티는 "보깅 장르, 힙합 요소, 가사도 멜로디도 없는 음악으로만 된 인트로도 넣었다. 데뷔 후 유럽 남미 중미 등 많은 투어를 다니며 유닛과 커버곡을 보여 드렸다. 우리끼리 오리지널 듀엣곡을 공식적으로 만들어보자는 얘기를 했다. '서브'의 분위기를 이어받는 '엑스탠시', '백투백'의 분위기를 잇는 '힙스' 등 듀엣곡에서 팬분들도 보지 못했던 모습을 담으려 했다. 팬분들의 반응이 궁금하다"라고, 하루는 "해외 투어 중 '힙스'가사를 썼다. 현이 형과 많은 협의를 했다. 지금까지와는 다른, 우리의 멋을 보여드리고 싶어서 재미있는 MZ스러운 가사를 썼다"고 설명했다.

27일 강남구 삼성동 가빈아트홀에서 보이그룹 '엑스러브' 미니 2집 발매 기념 쇼케이스가 열렸다. 화려한 무대를 선보이고 있는 엑스러브 멤버들. 삼성동=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.05.27/

엑스러브는 최근 첫 번째 '2026 엑스러브 퍼스트 유러피안 투어'를 성황리에 마쳤다. 영국(3000석), 프랑스(2580석), 루마니아(4000석) 등 공연장을 매진시키는 등 큰 인기를 끈 것에 대해 현은 "퍼포먼스가 이례적이고 센세이션한 동작들을 직접 보러 오러 와주시는 것 같다. 팬분들이 우리 공연에 오실 때마다 우리의 의상을 입고 메이크업을 하고 오시는 문화가 생겼다. 다함께 즐기는 문화가 비결인 것 같다"고, 루이는 "실력이라고 생각한다. 콘셉트도 특이하지만 저희의 음악과 실력이 좋아서 팬이 아니라도 한번 볼까 하고 와주시는 분들도 계신다"라고, 우무티는 "기나긴 연습생 시절"이라고 강조했다.

엑스러브는 이날 오후 6시 '아이, 갓'을 발매하고 본격 활동에 돌입한다.

하루는 "음악방송 1위가 목표다. 우리를 모르는 사람들에게 우리 음악과 메시지를 전달하고 싶다"고 말했다.

백지은 기자 silk781220@sportschosun.com