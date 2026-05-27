박지현 "의사 父, 식중독으로 치료 받다 위암 발견..가족 덕 버텼다"

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[스포츠조선 정유나 기자] 배우 박지현이 위암 투병을 하셨던 아버지를 언급했다.

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27일 방송된 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'에는 아이돌 그룹까지 접수한 천의 얼굴 배우 박지현이 출연했다.

이날 박지현은 '은중과 상연'에서 시한부 말기 암 환자를 연기하기 위해 암 투병을 겪은 의사 아버지에게 직접 자문을 받았던 사연을 고백 했다.

박지현은 '은중과 상연'에 대해 실제 가족의 경험이 연기에 큰 영향을 줬다고 털어놨다. 그는 "아버지가 의사라 작품 준비 과정에서 의학적인 자문을 많이 구했다"고 말한 뒤 "'재벌집 막내아들' 공개 당시 아버지가 암 판정을 받으셨다"고 고백했다.

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이어 그는 "가족 모두 힘들었지만 특히 어머니가 가장 많이 힘들어하셨다"며 당시를 떠올렸다. 박지현은 동생으로부터 아버지의 건강 이상 소식을 처음 들었다며 "식중독인 줄 알았는데 정밀 검사 끝에 암이라는 걸 알게 됐고 이후 상태가 점점 안 좋아지셨다"고 전했다.

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또 박지현은 '은중과 상연'을 촬영하며 아버지를 많이 떠올렸다고 말했다. 그는 "대본을 받았을 당시에는 아버지 상태가 많이 좋아진 뒤였다"며 "아버지께 '그 정도 통증은 어떤 느낌이냐'고 많이 물어봤다"고 했다. 이어 "아버지가 '가족이 아니었다면 죽고 싶었을 것'이라고 하셨는데 그 말을 듣고 상연의 감정을 이해하게 됐다"고 덧붙였다.

jyn2011@sportschosun.com