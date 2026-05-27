31기 옥순, 영호 따라 울산行 예고 "치과의사라 가는 거 아냐" ('나솔')

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[스포츠조선 이우주 기자] '나는 솔로' 영호와 옥순이 굳건한 애정전선을 그렸다.

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27일 방송된 SBS PLUS, ENA '나는 솔로'에서는 31기 최종 선택이 그려졌다.

순자와 슈퍼데이트를 하고 온 경수는 영숙이 건넸던 편지를 꺼내 읽었다. 경수는 "누군가가 나에게 편지를 써준다는 것 자체가 저를 생각하고 써준 거니까 특별한 선물이라 생각한다"며 "직진한다고 하는데 신경을 안 쓸 수는 없더라. 신경이 쓰였다"고 밝혔다.

하지만 영숙의 편지를 읽고 온 경수는 순자와 오랫동안 대화했다. 이에 영숙은 "답이 정해졌구나 싶었다. 순자님한테 마음이 더 기울어졌다는 걸 보여줬다는 생각으로 계속 곁에 있었던 게 아닐까 싶다"고 밝혔다. 순자는 경수를 쫓아다니며 영숙에게 곁을 내주지 않았다.

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저녁 식사 후 모두 모인 멤버들에게 마지막 데이트 선택 기회가 주어졌다. 경수가 일어서자마자 곧바로 순자가 일어났다. 진행 멘트가 나오기도 전에 일어난 순자는 "다대일이 되면 심경 변화가 클 거 같아서 그 상황을 피하고 싶어서 조금 더 일찍 일어났다"고 영숙을 견제했다고 밝혔다. 결국 영숙은 경수를 선택하지 않았다. 경수를 택하지 않은 이유에 대해 영숙은 "다대일 상황이 어떤 분위기일 거라고는 이미 알고 있지 않냐. 차라리 데이트를 갔다 와서 제 마음을 추가로 더 하는 건 모르겠지만 순자님이 있는 상태에서 진심을 전하는 건 어려웠을 거 같다"고 밝혔다.

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제작진에게 "옥순을 사랑하는 거 같다"고 밝힌 영호는 옥순과의 마지막 데이트에 눈물을 쏟았다. 영호는 "쉴 수 있는 곳을 찾은 거 같다. 날 좀 이해해주는 사람을 만난 거 같다"고 눈물의 이유를 밝혔고 옥순은 "지금이라도 만난 게 어디냐. 앞으로 행복할 거다"고 밝혔다. 이에 영호는 "평생 살아야지. 죽을 때까지 살아야지"라고 옥순에 고백했다.

옥순은 영호가 사는 울산 오피스텔 가격도 조사했다며 "기업을 찾아봐야 할 것 같다. '남자친구가 치과 의사라서 가는 것 같은데?'라는 게 제일 싫다. 난 열심히 안 살았나?"라고 적극적으로 나섰다.

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wjlee@sportschosun.com