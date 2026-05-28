"루희 아팠다" 이지훈, 유난 육아 논란 입장…그냥 SNS를 그만하면 될걸[SC이슈]

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[스포츠조선 백지은 기자] 이지훈이 '유난 육아' 논란에 사과했다.

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이지훈은 27일 "먼저 어린이집 관련 일로 인해 많은 분들께 실망과 불편함을 드린 점 진심으로 사과드립니다. 부모로서 더 신중했어야 했고, 더 낮은 자세로 상황을 바라봤어야 했습니다. 저희의 부족함으로 인해 마음 상하신 분들께 다시 한번 죄송하다는 말씀드립니다"라며 장문의 글을 남겼다.

그는 "사실 그 시간 동안 저희 가정도 여러 어려움 속에 있었습니다. 루희가 바이러스 감염으로 입원하게 되었고, 어린 아기가 힘들어하는 모습을 지켜보는 시간이 부모로서 너무 마음 아픈 시간이었습니다. 아야 역시 건강 문제로 쉽지 않은 시간을 지나고 있었기에, 저희 부부 모두 육체적으로도 마음으로도 많이 지쳐 있었습니다"고 해명했다.

또 "완전히 모든 상황이 끝난 것은 아니고, 아직 회복의 과정 가운데 있지만, 그래도 루희가 잘 치료받고 퇴원하게 되어 진심으로 감사드립니다. 아야의 상태도 많이 회복되고 있어 감사한 마음으로 하루하루를 보내고 있습니다. 이번 일을 지나며 저희 부부도 참 많은 것을 배우고 돌아보게 되었습니다. 사람은 넘어질 수 있지만, 그 자리에서 무엇을 배우고 어떻게 다시 살아가느냐가 더 중요하다는 걸 느끼게 되었습니다. 앞으로는 더 조심하고, 더 배려하며, 더 낮은 마음으로 살아가겠습니다"라고 말했다.

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이지훈은 "무엇보다 지금 제게 가장 소중한 건 가족이고, 또 저희를 믿고 지켜봐주시는 분들의 마음이라는 걸 깊이 깨닫고 있습니다. 좋은 모습만 보여드리지 못해 죄송합니다"라고 사과했다.

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이지훈은 2021년 일본인 아내 아야네와 결혼, 2024년 첫딸 루희 양을 얻었다. 이들 부부는 둘째 임신 소식까지 전하며 축하를 받았지만, 최근 '유난 육아' 논란을 자초했다.

아야네가 무염식을 진행 중인 딸 루희가 어린이집에서 사탕을 먹었다며 '충격'이라는 발언을 한 것이 화근이었다. 이에 어린이집 저격 논란이 일자 이지훈은 "우리 루희는 무염(염색도 하지 않습니다). 유난 떨어 죄송합니다"라는 글을 올렸다 '비꼬는 것 아니냐'며 맹비난을 받았다. 이 때문에 과거 이지훈 아야네 부부가 돌도 되지 않은 루희에게 매운 짬뽕을 먹이는 영상까지 파묘되며 '무염 짬뽕 논란'으로 이어졌다. 결국 아야네는 어린이집 담임 선생님의 문자까지 공개하며 사과문을 발표했으나, 이번에는 자신들의 문제 해결을 위해 어린이집 선생님들의 주말 휴식권을 침해했다는 비판 여론이 일었다.

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이후 아야네는 임신 중 갑상선 수치에 이상이 생겼고, 루희도 이중 바이러스 감염으로 힘든 시간을 보내고 있다고 밝혔다. 이에 대중은 아야네와 루희의 빠른 쾌유를 응원하면서도 'SNS는 그만', '몸과 마음이 많이 지쳐있는데 SNS는 꼭 해야 하나', '무염이랑 아픈 거랑 무슨 상관이지'라는 등의 반응을 보였다.

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백지은 기자 silk781220@sportschosun.com