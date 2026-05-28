'31기 유일한 현커' 경수♥순자, 방송 후 달라졌다.."기를 못 펴고 살아"

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[스포츠조선 조윤선 기자] '현실 커플' 31기 경수와 순자의 연애 근황이 공개됐다.

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28일 SBS Plus 공식 유튜브 채널에는 '[#솔로리액션] 느좋 공유와 사랑 이야기 할 사람~? #31기경수 #31기순자 #31기영자 #31기영수'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 31기 최종 커플이었던 경수와 순자는 '현커(현실 커플)' 질문이 나오자 자연스럽게 애정을 드러냈다. 순자는 "손이라도 잡자"며 적극적으로 다가갔고, 경수는 순자의 손을 꼭 잡으며 "지금은 현커다. 자연스럽게 만나는 사이가 된 것 같다"고 밝혔다.

이에 순자도 "'언제 사귀자' 이런 건 안 해서 사실 며칠 됐는지는 '옥수동 커플'(30기 옥순, 영수)처럼 날짜는 모른다"고 말했다.

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또 경수는 순자가 좋아했던 바다 데이트도 다녀왔다고 밝혔다. 그는 "그놈의 바다 최근에 갔다 왔다. 서해 쪽으로 갔다. 모자랑 마스크 다 끼고 아예 아무도 못 알아보게 하고 카페를 갔다"며 "어떤 커플이 노트북을 켜놓고 우리를 보고 있길래 (그 앞에서) 순자 사진을 찍어줬다"고 말해 웃음을 안겼다.

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31기 촬영 당시 순자의 적극적인 구애를 받았던 경수는 현재 관계에 대해 "기를 못 펴고 살고 있다"며 공손한 포즈를 취해 웃음을 자아냈다. 이어 "매화 방송을 (순자에게) 해명하고 있다"고 덧붙였다.

순자는 "방영 전부터 사실 나오자마자 둘이 카페에 가서 11~12시까지 계속 대화했다. 거기서부터 (경수의) 해명이 계속 시작됐다"고 밝혔다.

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또 "지금은 사실 너무 다정하다. 방송 안에서는 되게 신비주의고 자기를 잘 안 드러내고 노코멘트를 계속하는 모습이었는데 사실 지금은 거의 모든 걸 다 말해주고 음식도 해주고 '물 좀' 하면 물도 갖다준다"고 달라진 경수의 모습을 자랑했다.