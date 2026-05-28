제니, '인간샤넬' 자신감…백리스 브라톱 노출+신곡 일부 공개 애프터파티[SC이슈]

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[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 블랙핑크 제니가 '인간 샤넬'다운 자신감을 드러냈다.

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제니는 27일 자신의 계정에 "커스텀 샤넬 룩 입고 애프터파티 분위기 좀 냈다. 사진을 못 찍어서 너무 아쉽다"며 사진을 여러 장 게재했다.

공개된 사진은 26일 서울 영등포구 퐁피두센터 한화에서 열린 샤넬 '2026 공방 컬렉션 서울쇼' 애프터파티 현장에서 찍은 것이다. 제니는 백리스 스타일의 브라톱과 미니스커트, 롱부츠를 매치한 과감한 패션을 선보였다. 특히 애프터 파티 무대에서 미공개 신곡 일부를 부르면서 재킷을 벗어 군살이라고는 찾아볼 수 없는 '뼈말라' 몸매를 드러내며 눈길을 끌었다.

제니는 이번 행사에서 블랙 앤 화이트 디테일이 돋보이는 브이넥 드레스로 화제를 모은 바 있다. 샤넬 측은 제니의 사진을 첫 번째 오피셜 포토로 공개하며 '인간 샤넬'에 대한 찬사를 보냈다.

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제니는 '컴플렉스콘 홍콩', '더 거버너스 볼 뉴욕', '로스킬데 페스티벌', '오프너 페스티벌', '롤라팔루자 시카고', '서머소닉' 등 무려 7개의 글로벌 페스티벌에 이름을 올리며 독보적인 위상을 증명했다.

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백지은 기자 silk781220@sportschosun.com