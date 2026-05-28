"도박쟁이 실명폭로"…엘제이, 전처 이선정 이혼사유 주장한 신정환 공개저격[SC이슈]

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[스포츠조선 백지은 기자] 방송인 엘제이(LJ)가 컨츄리꼬꼬 출신 신정환을 공개 저격했다.

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엘제이는 27일 자신의 계정에 신청환에게 보낸 DM(다이렉트 메시지)을 공개했다. 엘제이는 "넌 진짜 인간 아니다. 해보자 이 XX야. 너는 내가 죽인다. XX야"라며 욕설 DM을 보냈다.

또 "섭외? 이 XXX 인간 아니네. 형 공개 사과 안하면 이선정 너 둘다 다 깐다. 자신 있으면 너도 나 까 XX들아", "이XX 사과 한다고 하고 답이 없네. 보자 XX정환", "정환 형 하루하루가 다르게 해줄게 이선정? 신정환 너 때문에 니 아끼는 동생 XX하게 해줄게. ㅅㅈ아 내가 너 내일 다 까줄게. 이 도박쟁이들아", "신정환 이선정 재미있지 XXX부터 다 까줄게"라는 등의 글을 잇달아 올리며 분노를 표했다.

엘제이는 전처 이선정이 신정환의 유튜브 채널에 출연한 것 때문에 분노한 것으로 보인다. 이선정은 최근 신정환의 유튜브 채널에 출연해 이혼 관련 이야기를 전했다. 그는 "나는 속도 위반이 아니었다. 그 당시 그 친구가 나한테 너무 잘했다"며 "살다보면 안 맞아서 이혼하는거지 않나"라고 말했다. 이에 신정환은 '마음만 안 맞은 거냐'고 물었고 이선정은 "몸도 안 맞았다"고 답했다. 또 "이혼 6개월 뒤 공황장애가 왔다"고 토로하기도 했다.

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이선정과 엘제이는 2012년 만난지 45일 만에 혼인신고를 하고 법적 부부가 됐으나 두 달 만에 이혼했다.

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백지은 기자 silk781220@sportschosun.com