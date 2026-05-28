[인터뷰①] '와일드 씽' 손재곤 감독 "강동원, 나와 노래방 가서 실력 발휘하더라"

사진 제공=롯데엔터테인먼트

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[스포츠조선 안소윤 기자] 손재곤 감독이 영화 '와일드 씽'을 촬영하기 전 배우 강동원과 함께 노래방에 갔다고 전했다.

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손재곤 감독은 28일 서울 종로구 삼청동 한 카페에서 스포츠조선과 만나 "배우들의 가창과 관련해서 불안한 모습을 보였는데, 강동원 씨가 노래방에 가서 직접 노래를 부르는 모습을 보여줬다"라고 했다.

6월 3일 개봉하는 '와일드 씽'은 한때 가요계를 휩쓸었지만 예기치 못한 사건에 휘말려 하루아침에 해체된 3인조 혼성 댄스 그룹 트라이앵글이 20년 만에 찾아온 재기의 기회를 잡기 위해 무모한 도전을 벌이는 코미디 영화로, '달콤, 살벌한 연인', '해치지않아' 손재곤 감독이 메가폰을 잡았다.

특히 '와일드 씽'은 트라이앵글 멤버 강동원, 엄태구, 박지현을 비롯해 비운의 발라더를 연기한 오정세까지 모든 배우들이 직접 가창에 참여했다. 손 감독은 "작품 제작 초기에는 강동원 씨와 이야기를 자주 했다. 강동원 씨와 같이 술을 마시면서 배우들의 노래 실력에 대한 불안함을 몇 차례 비췄다. 그랬더니 강동원 씨가 '감독님 노래방에 가시죠'라고 하더라. 당시 노래방에 가서 어떤 노래를 불렀는지는 잘 기억이 안 난다(웃음). 다른 배우들한텐 노래를 불러서 카카오톡 음성파일로 전송해 달라고 했다. 감독인 저의 바람이 배우들에게도 잘 전달됐던 것 같다"고 말했다.

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이어 곡 선택 기준에 대해선 "그 시절 스타일과 잘 맞아야 했고, 저 역시 곡에 대한 스터디를 해야 해서 전적으로 전문가 분들에게 맡겼다. 또 전체 제작진이 곡 모니터도 해야 했다"며 "심은지 작곡가님도 곡을 잘 만들어줬다. 제가 감독으로서 걱정을 했던 건, 관객들이 영화를 보기 전 곡을 미리 인지하는 게 어렵다는 거였다. 낯선 곡을 단 한 번의 극장 경험으로 마음에 들게 만들 수 있을지 걱정을 많이 했다. 그래서 음악감독님과 심은지 작곡가님한테 너무 뻔한 부탁이지만, '극장에서 한 번만 들어도 곡이 좋았으면 좋겠다'고 말씀드렸다"고 전했다.

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곡 결과물에 대한 만족도를 묻자, 손 감독은 "저는 사전에 데모곡도 들었고, 이미 곡을 여러 번 들은 상태여서 주변 반응을 더 모니터 해야 한다. 관객들이 어떻게 들으실지 쉽게 판단할 수 없다. 음악을 만드는 사람도 매번 성공할 수 없는 것처럼, 저희 역시 어떠한 곡들도 쉽게 성공을 확신할 수 없다"고 말했다.

안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com