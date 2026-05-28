[인터뷰②] 구교환 "'모자무싸' 가디건 포옹신, 공개 후 반응은 시청자의 몫"('군체')

사진=쇼박스

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[스포츠조선 조지영 기자] 배우 구교환(44)이 화제를 모은 JTBC 드라마 '모두가 자신의 무가치함과 싸우고 있다'의 가디건 포옹신에 대해 생각을 밝혔다.

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구교환이 28일 오후 스포츠조선과 인터뷰에서 좀비 액션 영화 '군체'(연상호 감독, 와우포인트·스마일게이트 제작)에 대한 비하인드 에피소드를 밝혔다.

'군체'는 정체불명의 감염사태로 봉쇄된 건물 안, 고립된 생존자들이 예측할 수 없는 형태로 진화하는 감염자들에 맞서 벌이는 사투를 그린 작품이다. 구교환은 극 중 정체불명의 좀비 바이러스를 만들어 감염 사태를 일으킨 생물학 박사 서영철을 연기했다.

이날 구교환은 인기리에 종영한 드라마 '모두가 자신의 무가치함과 싸우고 있다'(이하 '모자무싸')에 대해 언급했다. 그는 "'모자무싸'는 모두의 이야기라고 생각한다. 주변의 이야기이자 영화 작업을 거쳤던 사람이라면 누구나 공감할 수 있는 이야기다. 실제로 내 친구가 느끼는 가정을 연기하기도 했다. '모자무싸'는 단편적으로 영화쪽 이야기처럼 보이지만 세상을 살아가는 사람들의 관계에 대한 이야기다. 나와 그동안 인연을 맺은 친구들을 보면서 그들의 역사를 꺼내 연기에 녹여냈던 것 같다. 박해영 작가의 유니버스 안에 한 시리즈를 실사화하는데 내가 캐스팅됐다. 잘 옮겨야 한다는 느낌으로 연기했다"고 밝혔다.

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호불호를 만들었던 가디건 포옹신에 대해서도 조심스러운 생각을 전했다. 앞서 '모자무싸' 가디건 포옹신은 극심한 불안에 시달리는 황동만(구교환)을 위로하려던 변은아(고윤정)가 자신의 가디건을 벌려 황동만을 안아주는 장면이다. 방송 이후 지나친 설정이라는 불호 반응이 이어져 논란이 됐다. 이에 "사실 '모자무싸'가 화제가 된 장면이 진짜 많은 것 같다. 황동만에 대한 모든 감상은 내 것이 아니다. 관객들에게 선물하고 싶은 마음으로 연기하고 있기 때문에 각자의 감상이 맞다고 생각한다"고 답했다.

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'군체'는 전지현, 구교환, 지창욱, 신현빈, 김신록, 그리고 고수가 출연했고 '부산행' '반도' '얼굴'의 연상호 감독이 메가폰을 잡았다.

조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com