에스파 "고척돔 입성, 아직 믿기지 않아…美 '롤라팔루자'에선 뛰어 놀 것"

28일 소피텔 앰배서더 서울 호텔에서 열린 에스파(aespa, 카리나, 지젤, 윈터, 닝닝)의 정규 2집 'LEMONADE' 발매 기념 기자간담회. 에스파 멤버들이 포토타임을 갖고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.05.28/

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[스포츠조선 정빛 기자] 그룹 에스파(aespa)가 새 월드투어를 열고 해외 대형 페스티벌에 서는 소감을 밝혔다.

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에스파는 28일 서울 송파 소피텔에서 정규 2집 '레모네이드(LEMONADE)' 간담회를 열고 "고척돔 입성이 믿기지 않는다"라며 "롤라팔루자에서도 관객들과 뛰어 놀 것"이라고 했다.

오는 8월 7~8일에는 서울 고척 스카이돔을 시작으로 새 월드투어 '싱크 : 컴플렉시티( SYNK : COMPLaeXITY)'를 전개한다. 윈터는 "고척돔에서 항상 공연을 보기만 했었다.그때도 큰 공연장을 다 채우신 게 대단하다는 마음과 저희도 그런 아티스트가 됐으면 좋겠다 생각했었다. 고척돔에 입성하는 게 아직도 믿기지 않다. 그 영향력을 가질 수 있는 것도 팬들 덕분이다. 더 밝고 좋은 에너지를 전달 드려야겠다고 생각한다"라고 다짐했다.

카리나는 "새로운 곳에 가서 기대하고 있고, 새로운 팬들을 또 만나게 된다. 그래서 더 성장하는 모습을 보여주고 싶다. 저희 세계관과 새로운 곡들이 있으니, 다 녹여내보려 노력할 것 같다. 한국을 시작으로 도는데, 어떤 무대가 있을지 많이 기대해주시면 좋겠다"라며 새 월드투어에 기대감을 나타냈다.

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오는 7월 30일부터 8월 2일까지 미국 시카고 그랜트 파크(Grant Park)에서 4일간 개최되는 '2026 롤라팔루자 시카고' 무대에도 오른다. 닝닝은 "저희가 컴백 때문에 아직 준비 중이다. 저희도 너무 기대된다. 아마 신곡들 많이 할 것 같다"고 했고, 카리나는 "신곡들과 새로운 무대가 있을 것 같다. 페스티벌이다 보니, 오시 관객분들과 뛰어 놀 수 있는 무대들이 있을 것 같다"고 예고했다.

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에스파 정규 2집 '레모네이드'는 오는 29일 오후 1시 전곡 음원 공개되며, 음반으로도 발매된다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com