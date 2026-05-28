[SC현장] "이준영-손현주 영혼체인지"…김순옥 업은 '신입사원', '재벌집' 아성 넘을까(종합)

28일 서울 신도림 더링크호텔에서 JTBC 토일드라마 '신입사원 강회장' 제작발표회가 열렸다. 포즈를 취하고 있는 고혜진 PD와 주연배우들. 신도림=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.05.28/

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 백지은 기자] 새로운 김순옥 월드가 열린다. '신입사원 강회장'은 제2의 '재벌집 막내아들'이 될 수 있을까.

Advertisement

28일 서울 구로구 더 링크호텔 서울에서 JTBC 새 토일드라마 '신입사원 강회장' 제작발표회가 열렸다. 이날 행사에는 이준영 이주명 전혜진 진구와 고혜진 감독 등이 참석했다.

'신입사원 강회장'은 사업의 신이라 불리는 굴지의 대기업 최성그룹 강용호 회장(손현주)이 사고를 당하면서 원치 않는 2회차 인생을 살게 되는 리마인드 라이프 스토리를 그린 드라마다. '재벌집 막내아들' 원작자인 산경이 쓴 동명의 웹소설을 원작으로 하며 김순옥 작가가 크리에이터로 참여했다.

고 감독은 "제일 높은 곳에 있던 사람이 말단 사원이 되며 자신의 삶을 되돌아 보는 판타지적 설정이지만, 기본적으로 가족과 삶에 대한 인간적인 이야기다. 기본 설정만 가져왔을 뿐 원작과는 완전히 다르다. 김순옥 작가가 선장처럼 큰 그림과 방향을 잡아줬고, 소고기 회식도 시켜주셨다. 같이 일한 것이 영광이다. '재벌집 막내아들'과 같은 세계관을 공유하기 때문에 최대한 겹치는 배우가 없도록 했다"라고 소개했다.

28일 서울 신림동 더링크호텔에서 JTBC 토일드라마 '신입사원 강회장' 제작발표회가 열렸다. 포즈를 취하고 있는 이준영. 신림동=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.05.28/

Advertisement

이준영은 뺑소니 사고로 축구선수 생명이 끝난 뒤 강용호의 영혼이 깃들어 최성그룹 인턴이 되는 황준현 역을 맡았다.

Advertisement

이준영은 "이주명은 열정적이고 순수하고 책임감이 넘쳐서 나도 덩달아 열심히 하게 됐다. 손현주 선배님과는 대본 리딩 전 식사를 하고 6시간 정도 같이 얘기하며 기본적인 틀을 잡았다. 선배님의 작품이나 CF를 보며 자연스럽게 (선배님의 모습이) 나올 수 있도록 노력했고 현장에서도 선배님 말투를 쓰고 대사를 따라하기도 했다. 선배님도 첫 촬영날 '네가 강용호니까 하고 싶은 대로 해보라'라고 해주셨다"고 전했다.

이어 "저는 늘 도전하고 있다. 이 작품을 찍을 때 29세였다. 파격적인 모습으로 불사르자는 마음이었다. 전세계가 아는 명배우이자 대선배님과의 영혼 체인지라는 키워드가 부담스럽긴 했지만 이 작품을 안해서 나중에 후회하고 싶지 않았다. 결과가 어떻게 되더라도 부딪혀 보면 얻는 게 있을 거라고 생각했다"고 덧붙였다.

28일 서울 신림동 더링크호텔에서 JTBC 토일드라마 '신입사원 강회장' 제작발표회가 열렸다. 포즈를 취하고 있는 이주명. 신림동=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.05.28/

Advertisement

이주명은 강회장의 숨겨진 딸 강방글 역을 맡아 이준영과 신입사원 케미를 보여준다.

Advertisement

이주명은 "처음엔 둘다 내성적이라 걱정됐짐만 티격태격하며 가까워지고 친해졌다. 내가 생각이 많은 편인데 이준영이 애정담긴 조언을 많이 해줘서 많이 의지했다"라고 말했다.

28일 서울 신림동 더링크호텔에서 JTBC 토일드라마 '신입사원 강회장' 제작발표회가 열렸다. 포즈를 취하고 있는 진구. 신림동=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.05.28/

28일 서울 신림동 더링크호텔에서 JTBC 토일드라마 '신입사원 강회장' 제작발표회가 열렸다. 포즈를 취하고 있는 전혜진. 신림동=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.05.28/

전혜진은 강용호 회장의 장녀 강재경 역을, 진구는 장남 강재성 역을 맡아 최성그룹의 후계 자리를 놓고 대립한다.

전혜진은 "진구와는 이번 작품에서 처음 만났는데 내가 뭐를 하든 다 받아주겠다고 하더라"라고, 진구는 "정말 호흡이 잘 맞았다. 전혜진에 숟가락을 얹어 묻어가겠다는 계산이었는데 첫 촬영부터 친해졌다"라고 털어놨다.

'신입사원 강회장'은 30일 첫 공개되며 매주 토요일 오후 10시 40분, 일요일 오후 10시 30분 방송된다.

백지은 기자 silk781220@sportschosun.com