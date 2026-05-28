'나솔' 31기 뒤풀이 식당도 손절..순자♥경수 빠진 출연진 방문에 "감사한데 감사 안해"

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[스포츠조선 김소희 기자] '나는 솔로' 31기 출연진이 '라이브 방송' 뒤풀이로 방문한 감자탕 프랜차이즈가 유쾌한 문구의 게시물을 올리며 온라인상에서 화제를 모으고 있다.

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28일 한 감자탕 프랜차이즈는 '나는 솔로' 31기 출연자들의 회식 사진을 공개하며 "감사한데 감사 안해"라는 글귀를 함께 남겼다.

이는 최근 방송 이후 불거진 일부 출연진의 따돌림 논란을 염두에 둔 듯한 표현으로 해석되고 있다.

특히 이날 새벽 31기 출연진은 라이브 방송 종료 후 뒤풀이 자리를 가진 것으로 알려졌지만, 피해자로 지목된 순자와 그와 최종 커플이 된 경수는 해당 자리에 참석하지 않은 것으로 전해지면서 또 한 번 여론의 도마 위에 올랐다.

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해당 사실이 알려지자 온라인상에서는 출연진들의 행보를 두고 다양한 반응이 이어지고 있다. 일부는 방송 이후 이어진 갈등과 별개로 일상적인 뒤풀이일 뿐이라는 반응을 보였지만, 또 다른 한편에서는 이미 불거진 논란과 맞물려 적절치 않은 모습이라는 비판도 제기되고 있다.

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해당 프랜차이즈의 게시물은 방송 직후 확산된 논란을 언급한 듯한 문구로 해석되며, 일종의 '센스 있는 마케팅'이라는 의견과 과열된 반응이라는 지적이 동시에 나오고 있다.

한편 '나는 솔로' 31기는 지난 27일 왕따 논란 등 온갖 잡음 속 종영했다. 라이브 방송 동시 접속자 수는 최고 약 40만 명을 기록했다. 이날 불참할 것으로 예상됐던 영숙·옥순·정희는 모습을 드러냈으나, 영호만 홀로 자리하지 않았다.