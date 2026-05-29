한혜진, 인생 최대 몸무게라더니..1만원 드레스 완벽 소화 "골반+배 굴곡 다 드러나"

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[스포츠조선 김소희 기자] 톱모델 한혜진이 저렴한 가격대의 의상도 완벽하게 소화하며 '역시 톱모델'이라는 반응을 이끌어냈다.

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28일 유튜브 채널 '한혜진'에는 "'톱모델의 방구석 패션쇼"라는 제목의 영상이 공개됐다. 이날 한혜진은 "오랜만에 돌아온 한혜진 괴롭히기 콘텐츠다. 한혜진 인형놀이"라며 "오늘은 저렴이 드레스로 저를 괴롭힐 예정"이라고 유쾌하게 콘텐츠를 소개했다.

영상 속 한혜진은 제작진이 준비한 다양한 의상과 소품을 활용해 직접 스타일링을 완성하는 시간을 가졌다.

먼저 그는 1만 3천 원대의 핑크색 드레스를 선택해 착용했다. 한혜진은 "너무하다"라고 웃으면서도 드레스와 어울리는 신발과 가방을 꼼꼼히 매치하며 스타일링에 공을 들였다.

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이후 드레스를 갈아입고 등장한 한혜진은 저렴한 가격이 믿기지 않을 만큼 완성도 높은 소화력을 보여줬다. 이를 본 제작진은 "'상속자들' 나오는 보나 같다"고 감탄했고, 한혜진은 "거짓말하지 마라"며 웃어 분위기를 유쾌하게 만들었다.

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그는 이어 "기장감은 좋다. 신발도 예쁘다"며 "이렇게 입을 거면 올핑크로 입어라"라고 현실적인 스타일 조언을 덧붙였다.

또한 재질에 대해서는 "까슬하거나 불편하지는 않다. 그런데 내가 싫어하는 원단이다. 져지 같은 느낌"이라며 "갈비뼈, 골반뼈, 아랫배 등 보여주고 싶지 않은 굴곡이 다 드러난다"고 솔직하게 평가해 웃음을 자아냈다.

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가장 눈길을 끈 것은 9만 원대 웨딩드레스였다. 해당 의상은 준비된 제품 중 가장 고가였으며, 한혜진은 이를 자신만의 분위기로 소화하며 즉석 셀프 웨딩룩을 완성했다.

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그는 "만약 결혼을 하게 된다면 웨딩드레스는 구입하고 싶다"며 "그 드레스는 내 것이니까 딸이 입기도 하고 며느리가 입기도 하지 않겠냐"고 소소한 로망을 전했다.

이외에도 한혜진은 미니원피스부터 프릴원피스까지 다양한 스타일을 완벽하게 소화하며 톱모델다운 존재감을 다시 한 번 입증했다.

한편 한혜진은 최근 개인 채널에서 "인생 처음으로 몸무게 60kg을 찍었다"고 밝혀 화제를 모은 바 있다. 이후 꾸준한 관리 끝에 다시 슬림한 몸매를 되찾은 근황으로 관심을 받고 있다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com