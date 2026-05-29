하지원 '문자 사건' 전말...이상화 폭로 "4주간 무시, 한 달 뒤 '몰랐다' 답장"

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[스포츠조선 김수현기자] 배우 하지원과 전 스피드스케이팅 선수 이상화가 유튜브 콘텐츠를 통해 서로의 첫 만남과 급속도로 가까워진 계기를 솔직하게 털어놨다.

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28일 공개된 유튜브 채널 '26학번 지원이요' 영상에는 하지원과 이상화가 출연해 유쾌한 티키타카를 이어가며 각별한 우정을 드러냈다.

두 사람은 '동네친구 강나미'를 통해 처음 인연을 맺은 뒤 빠르게 가까워졌다고 밝혔다. 하지원은 "난 이상화가 너무 편하고 웃기다. 내가 불편하면 (상황을) 못 즐기는데, 우리가 그게 맞나 보다"고 말하며 특별한 케미를 언급했다.

이상화 역시 "우리가 3월 초에 만났다. 이렇게 급격하게 친해진 이유가 뭘까"라며 의문을 던졌다. 남편인 방송인 강남도 두 사람의 친밀한 관계를 인정한 바 있다.

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불과 두 달 만에 급속도로 가까워졌다는 하지원은 "나는 너를 일본에서 처음 봤을 때 그냥 (인연이) 느껴졌다"고 고백하며 특별한 첫인상을 전했다.

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하지만 이상화는 뜻밖의 '폭로'로 웃음을 자아냈다. 그는 "언니가 내 문자 2주 동안 안 봤다. 언니는 문자를 안 보는 스타일이다"라며 하지원을 향해 장난스럽게 지적했다.

당황한 하지원은 고개를 숙이며 "내가 상화 씨한테 번호를 먼저 물어봤는데, 문자가 온 걸 몰랐다"고 해명했다.

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이상화는 이어 "거의 3~4주 동안 답문이 없었다. 그러고 나서 4주 뒤에 '어머 상화 씨~ 이제 확인했어요'라고 하더라"고 추가 폭로를 이어가 현장을 웃음바다로 만들었다.

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하지원은 당시 상황을 재연하며 "(문자를) 보고 '어이구! 깜짝이야!' 했다"고 실제 놀란 듯한 연기로 분위기를 살렸다.

이상화는 잠시 서운함을 드러내는 듯했지만 "그래도 괜찮다"며 쿨하게 마무리해 두 사람의 현실 절친 케미를 보여줬다.

shyun@sportschosun.com