'47세' 이희진, '결혼운 없다' 사주에 "전남친, 양다리에 돈도 갖다 써" 연애사 소환

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[스포츠조선 정안지 기자]베이비복스 이희진(47)이 "결혼 운이 없다"는 사주에 과거 상처였던 연애사를 솔직하게 털어놨다.

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28일 유튜브 채널 '찐자매cross'에는 "애가 3명?? 도대체 찐자매의 사주가 어떻길래...!!"라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 역술가는 이희진의 사주를 보며 "남편 복과 결혼 운이 없다"라며 조심스럽게 말했다. 이어 "젊었을 때 본인을 힘들게 하는 남자를 만났을 가능성이 높다"고 덧붙였다.

이에 이희진은 "다 힘들었다. 바람피우는 건 기본이고, 여자 두세 명도 만나고 돈도 갖다 쓰는 남자도 만나봤다. 세상에 나쁜 남자는 다 만나봤다"라고 털어놨다.

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역술가는 "나이가 들수록 나한테 의지한다거나 몸이 아프거나 사회적으로나 경제적으로 무능한 사람 만날 수 있다"라면서 "이렇게 되면 내가 남편 돈을 보는 게 아니고 남편이 반듯한가, 자기 일 잘하는가, 자기 일을 좋아하는가. 그 정도 보고 결혼하시면 된다"라고 조언했다.

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그러면서 역술가는 "활동하면서 돈 같은 거에서 도파민이 나오는 사람이다. 남편, 가족 이런 거로는 도파민이 나오지 않는다"라고 덧붙여 이희진을 당황하게 했다.

특히 역술가는 이희진의 이상형에 대해서도 구체적으로 언급했다. 그는 "사주에서 본인은 한두 살 많은 사람은 괜찮지만, 노티 나면 안 된다"라며 "세련되고 자기 일을 사랑하는 사람, 사람 반듯한가, 몸 건강한가"라고 설명했다.

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이때 이희진은 "주변에 연하가 있다. 성품이 말씀하신 것과 똑같은 분이 계신다. 그래서 다가가 볼까"라며 연하에 대해 물었다. 이에 역술가는 "괜찮다"라고 말했다.

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이후 이희진은 카메라를 보고 "누나다. 너 보고 있는 거 안다. 어떻게 누나면 괜찮겠냐"며 장난스럽게 영상 편지를 남겼다. 이어 그는 "누나가 그동안 잔소리도 많이 하고 많이 부려 먹기도 했는데, 결혼 운이 나쁘지 않다고 하니까 한번 생각해 봐라. 좀 있다 전화하겠다"라고 말해 눈길을 끌었다. 이를 들은 역술가는 "자녀 먼저 만드시는 것도 괜찮다"라고 해 웃음을 안겼다.

anjee85@sportschosun.com