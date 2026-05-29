지소연, 출산 후 체력 저하 '실신'에도..."넷째 원한다 했더니 명 준다고"

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[스포츠조선 정안지 기자]배우 지소연이 육아 중 갑작스럽게 의식을 잃고 쓰러졌던 당시를 떠올리며 충격과 두려움을 고백했다.

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28일 유튜브 채널 '지소연 송재희의 벨라리에'에는 "평화롭던 우리 가족에게 갑자기 일어난 일"이라는 제목의 영상이 게재됐다.

최근 지소연은 평소처럼 육아하던 중 갑작스럽게 의식을 잃고 쓰러졌다. 당시 상황은 집 안 CCTV에 그대로 담겼고, 순식간에 힘없이 넘어지는 모습이 공개되며 많은 이들에게 충격을 안겼다.

지소연은 "출산으로 인한 체력 저하가 제일 큰 것 같다"라고 토로하면서도 "의사 선생님한테 한 명 더 낳겠다고 이야기 했더니 '명 준다. 그만 낳아라'고 하셨다"며 말해 눈길을 끌었다.

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앞서 송재희는 "이유식을 만들고 있었는데 갑자기 쿵 하는 소리가 나서 봤는데 아내가 넘어져 있더라"면서 긴박했던 순간을 떠올렸다. 이어 "너무 순식간이라 무슨 일이 벌어진 건지 몰랐다"라고 덧붙였다. 지소연 역시 "오빠는 충격 때문에 기억이 삭제됐고 나는 블랙아웃처럼 기억이 끊겼다"라고 당시를 회상했다.

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이 과정에서 느긋한 걸음걸이로 아내에게 다가간 송재희를 향한 지적이 쏟아지기도 했다. 이에 송재희는 "아내가 나한테 '영상에 댓글이 달렸다'고 하는데 솔직히 말해서 그렇게 신경쓸 그게 없었다. 지금 그게 나한테 중요한 게 아니니까"라고 말했다.

이후 부부는 원인을 찾기 위해 며칠 동안 병원에 다녔다. 혈관 전문 병원부터 대학 병원을 찾아다니며 피검사, MRI, 혈관 초음파, 폐 CT 등을 했지만 명확한 이유를 찾지 못했다.

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송재희는 "원인이 명확하게 나오면 고치면 되는데, 검사를 할수록 '잘 모르겠다'고 하시고 또 그 분야에서는 괜찮다고 하시니까 오히려 검사를 하면 할수록 더 불안했다"라며 불안한 심정을 털어놨다.

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지소연은 "'내가 건강에 대한 무게를 너무 놓고 살았구나' 느꼈다"라면서 "죽음이라는 걸 너무 막연하게 생각했는데, '언젠가 나도 언젠가 죽을 수 있구나'라는 생각을 처음으로 하게 됐다"라고 털어놨다.

또한 그는 "넘어가면서 '애들을 어쩌나' 생각이 들더라. 당황하면 뭐부터 어떻게 해야하는지 사람이 모르지 않나"라면서 "그래서 오빠한테 '만약에 내가 먼저 죽으면 상조에 연락하고 애들은 엄마랑 시어머니에게 맡겨라'고 했다"고 말하며 눈물을 흘려 안타까움을 자아냈다.

특히 지소연은 육아와 바쁜 일상 속 자신의 건강을 제대로 챙기지 못했던 생활 습관도 돌아봤다. 그는 "몸에 좋은 걸 챙겨 먹은 적도 없고 한약도 안 먹었다"라며 "급하면 햄버거 먹고, 한 번은 애들 다 재우고 밤 9시에 밥을 먹었는데 자다가 체해서 다 토했다"라고 밝혔다.

이어 그는 "두통이 심각하다"라면서 "진짜 3일만 아무것도 안 하고 푹 자고 싶다. 출산으로 인한 체력 저하가 제일 큰 것 같다"라고 토로했다.

지소연은 "한 명 더 낳겠다고 의사 선생님한테 이야기 했더니 '명 준다. 그만 낳아라'고 하셨다"며 웃었지만, 곧 "젊은 시절에 일 열심히 하고 돈 많이 벌었지만 건강 때문에 돈 많이 쓴다는 이야기를 들을 때는 몰랐는데 이제 내가 그 시대가 됐다"라고 전했다.

한편 지소연은 2017년 배우 송재희와 결혼했으며, 2023년 첫딸에 이어 지난해 9월 쌍둥이 남매를 출산했다.

anjee85@sportschosun.com