이지혜 남편, 마운자로 한달만 확 달라진 얼굴·뱃살..."팔다리 너무 얇아"

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[스포츠조선 정안지 기자]가수 이지혜의 남편이 비만 치료제 마운자로 한 달 만에 눈에 띄게 달라진 몸매와 얼굴선을 자랑했다.

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28일 유튜브 채널 '밉지않은 관종언니'에는 "역대급 미친물가! 이지혜 눈돌아간 대한민국 7대 시장 '광명시장' 맛집 투어"라는 제목의 영상이 게재됐다.

영상 속 이지혜는 남편 문재완과 함께 광명시장을 찾은 가운데 문재완은 등장부터 확 달라진 모습으로 시선을 집중시켰다. 이지혜는 "마운자로 문이 살이 많이 빠졌다"라면서 비만 치료제인 마운자로 다이어트 중인 남편에 대해 이야기했다.

이에 문재완은 환한 미소를 지은 채 옆 모습을 공개했고, 한 달 만에 확실히 많이 들어간 뱃살과 달라진 얼굴을 자랑했다. 이전보다 한층 슬림해진 모습에 제작진 역시 놀라움을 감추지 못했다.

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이지혜는 "팔다리가 너무 얇다"라고 했고, 제작진은 "너무 얇다"라면서 문재완의 건강을 걱정해 이지혜를 웃게 했다.

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이때 문재완은 여전한 먹방 자신감을 드러냈다. 그는 "오늘 내가 마운자로 먹방을 보여주겠다. 입맛은 똑같다"라면서 자신만만한 모습을 보였다.

실제 문재완은 빈대떡 등 폭풍 먹방을 선보이며 남다른 식욕을 자랑했다. 이어 그는 "그동안 마운자로 하면서 입맛이 없어진 줄 알았는데 그게 아니다"라며 만족스러운 표정으로 웃어 보였다.

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한편, 이지혜는 세무사 문재완과 결혼해 두 딸을 두고 있으며, 유튜브를 통해 현실감 넘치는 가족 일상과 솔직한 부부 케미를 공개하며 많은 사랑을 받고 있다.

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anjee85@sportschosun.com