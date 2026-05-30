정성호, 배 움켜잡고 극심한 통증에 응급실行...아내 "미친 듯이 아파해"

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[스포츠조선 정안지 기자]개그맨 정성호가 요로결석으로 인한 극심한 고통에 응급실을 찾았다.

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아내 경맑음은 30일 "갑자기 배를 움켜잡은 오빠가 맹장이 터진 것 같아 응급실로 갔는데 요로결석"이라는 글과 함께 병원을 찾은 정성호의 모습을 전했다.

사진 속에는 병원 침대에 누워 양손을 꽉 쥐고 있는 정성호의 모습이 담겨있다. 이때 힘겨워하는 그의 표정에서 당시의 극심한 통증이 고스란히 전해져 안타까움을 자아냈다. 경맑음은 "진짜 미친 듯 아파하는 걸 처음 봤다"라면서 남편의 상태를 전했다.

이어 그는 "아픈데 진통제 맞고 나아진 것 같다고 재범이 축구 가야 한다고 퇴원"이라고 밝혀 놀라움을 안겼다.

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실제 정성호는 진통제를 맞은 뒤 상태가 나아지자, 곧바로 아들의 축구 경기를 보기 위해 이동했다. 진통제 투혼 속 아들의 모습에서 눈을 떼지 못하는 정성호. 극심한 통증 속에서도 아들과의 약속을 지키기 위해 움직인 그의 남다른 책임감 넘치는 모습이 시선을 집중시켰다.

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이어 경맑음은 "그리고 미리 약속되어 있던 손오공 일정까지 오늘하루 엄청나다"라면서 덧붙이며 바쁜 하루를 보낸 정성호의 근황을 전했다.

한편, 경맑음은 개그맨 정성호와 결혼, 슬하 3남 2녀를 두고 있다.

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anjee85@sportschosun.com