'16년만 재회' 정준하·최코디, 연락두절..오해 있었다 "번호 바꿔도 공유 NO"

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[스포츠조선 이게은기자] 개그맨 정준하가 전 매니저 최코디(배우 최종훈)와 16년만에 만나 오해를 풀었다.

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30일 유튜브 채널 '하와수'에는 '독침수거! 16년 만에 다시 만난 최코디 & 정실장을 모셨습니다'라는 제목의 영상이 공개됐다.

박명수와 정준하는 이날 게스트에 깜짝 놀랐다. 정준하의 전 매니저 최코디, 박명수 전 매니저 정 실장(본명 정석권)이 등장했기 때문. 최코디는 정준하와 무려 16년 만의 만남으로 눈길을 끈 반면, 정실장은 박명수와 자주 만났다고 밝혔다.

정준하는 최코디를 보자마자 반가움에 와락 포옹했고, 최코디는 유튜브와 온라인 쇼핑몰을 운영 중이라는 근황을 전했다. 또 "먹방을 하면서 살이 쪘다. 나이도 50살에 가까워졌고 애들은 고3, 중3이 됐다"라며 어느덧 많이 흐른 세월을 실감케 했다.

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정준하는 "내 유튜브에 최코디를 부를까 했는데 번호가 바뀌어 연락이 안 되더라. 내게 바뀐 번호를 안 알려줄 정도면 안 보겠다는 뜻 같아 전화를 안 했다"라며 내심 서운함을 드러냈고, 최코디는 "마음은 그렇지 않았는데 연락을 못 드리겠더라. 아직 갈길이 멀어 많이 망설였다. 연락을 못 드리는 시간이 길어지니까 더 연락을 못 하게 됐다"라고 말했다. 일이 더욱 잘 풀린 후 연락하려 했다는 것. 정준하는 뒤늦게 오해를 풀고 최코디의 마음을 십분 이해하는 모습이었다.

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그런가 하면 최코디는 정준하와 결별 당시를 떠올리며 고마움을 전하기도. 최코디는 "제가 일을 그만두겠다고 했을 때, 형이 3시간 동안 야단치며 친동생을 대하듯 설득했다. 지나고 보니 내 앞날을 걱정하신 것"이라며 "'가정도 있는데 어떻게 하려고 하냐'라고 했다. 형에게 미안했지만 '형에게 짐이 될 수 없다'라고 했다"라며 정준하의 만류에도 홀로서기를 결심했다고 전했다. 정준하 덕분에 뮤지컬 무대에 선 일화도 공개해 훈훈함을 더했다.

끝으로 최코디는 "다시 과거로 돌아가도 매니저 일을 할 거냐"라는 질문에 "저는 할 것 같다"라고 답해, 정준하를 감동하게 했다.

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joyjoy90@sportschosun.com