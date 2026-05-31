임라라♥손민수, 쌍둥이 육아 고충에 결국 "정신 나갈 것 같아" 토로

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[스포츠조선 정유나 기자] 손민수, 임라라 부부가 쌍둥이 남매 육아 고충을 털어놨다.

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31일 유튜브 애널 '엔조이커플'에는 '정신 나갈것 같애'라는 제목의 영상이 올라왔다.

영상에는 새벽부터 잠을 이루지 못하는 쌍둥이 남매의 일상이 담겼다.

임라라는 새벽 4시부터 잠에서 깬 아이들을 돌보며 "너무 졸려. 죽겠다 진짜"라고 토로했다. 손민수 역시 피곤한 기색을 감추지 못했다.

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특히 부부는 새벽 4시부터 1시간 30분 넘게 아이들을 다시 재우려 했지만 실패했고, 결국 불을 켜고 하루를 시작했다. 임라라는 "오늘도 말똥말똥이다. 이 잠퇴행기는 언제 괜찮아지지?"라며 육아 고충을 털어놨다.

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이후 임라라는 최근 반복되고 있는 '종달기상' 현상에 대한 고민도 전했다.

그는 "3시 반쯤 깨는데 울지도 않는다. 혼자 일어나서 논다"며 "어둡게 해놓고 다시 재우려 해도 안 된다. 어떻게 고쳐야 할지 모르겠다"고 말했다. 이어 "육아 선배님들이 조언을 해주셨으면 좋겠다"고 도움을 요청했다.

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부부는 아이가 배가 고픈 것인지 확인하기 위해 평소보다 많은 양의 분유를 먹여보는 등 여러 방법을 시도했지만, 다음 날에도 정확히 새벽 4시에 눈을 떴다고 밝혔다.

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힘든 육아 속에서도 두 사람은 서로를 향한 애정을 드러냈다. 손민수는 외출을 앞두고도 젖병과 분유포트를 미리 준비해두며 아내를 배려했고, 임라라는 "이러니까 조금 힘들다가도 아빠 멋있다고 생각한다"고 고마움을 전했다.

또 임라라는 "행복과 피곤은 다른 것 같다"며 "여행 가서 피곤하지만 행복한 것처럼 육아도 그렇다"고 말했다. 이어 "아이들을 키우면서 짜증 난 적은 없는 것 같다. 오히려 미안하고 더 잘해주고 싶다"고 덧붙이며 남다른 부모 사랑을 드러냈다.

한편 임라라는 손민수와 지난 2023년 결혼했으며 시험관 시술로 쌍둥이 남매를 임신, 지난해 10월 출산했다.

jyn2011@sportschosun.com