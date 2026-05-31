'이수와 이혼' 린, 혼자 사는 집 최초 공개..화장실 바닥서 생활 '엉뚱' ('미우새')

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[스포츠조선 조윤선 기자] 가수 린이 이혼 후 일상을 처음으로 공개한다.

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31일 공개된 SBS '미운 우리 새끼'(이하 '미우새') 예고편에서는 린의 혼자 사는 집과 일상이 최초로 공개됐다.

예고편 속 린은 화장실 바닥에 앉아 노래 연습을 하는가 하면, 독서와 뜨개질을 즐기고 간식까지 먹으며 시간을 보내 눈길을 끌었다.

딸의 엉뚱한 행동을 지켜보던 린의 어머니는 "왜 바닥에 앉아서 그래"라며 웃음을 터뜨렸다.

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이후 린은 거실로 나와 모니터 앞에 앉아 본격적으로 노래 연습에 나섰다. 하지만 연습 도중 갑자기 "이선민 너무 좋아. 잠깐만 보고 연습해야지"라며 영상 시청에 빠져 웃음을 자아냈다.

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잠시 후 린은 "그만 봐. 이제"라며 스스로를 다잡고 다시 연습에 집중하려 했지만, 이번에는 퀴즈 풀기에 몰두하는 등 엉뚱한 면모를 드러냈다.

한편 린은 2014년 가수 이수와 결혼했지만, 11년 만인 지난해 8월 이혼 소식을 전했다.

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당시 소속사 측은 "어느 한쪽의 귀책 사유가 아닌 원만한 합의에 따른 결정"이라며 "두 사람은 비록 법적 관계는 정리되었으나, 각자의 위치에서 서로를 응원하는 음악적 동료로서의 관계는 지속될 예정"이라고 밝혔다.