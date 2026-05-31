이영지, 빨간 머리 '정치색 논란'에 빛삭..흑발 염색 후 사과 "경솔한 행동" [전문]

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[스포츠조선 조윤선 기자] 래퍼 이영지가 정치색 논란에 휩싸이자 직접 해명에 나섰다.

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이영지는 31일 자신의 사회관계망서비스에 "어제 너무 시의성 없는 스토리 업로드해서 많이 놀라셨죠. 많은 분들이 디엠으로 일러주셔서 죄송한 마음에 어떻게든 수습해 보고자 빨리 염색이라도 하고 오느라 해명이 늦었다. 죄송하다"라는 글과 함께 사진을 공개했다.

사진에는 검은색으로 머리를 다시 염색한 이영지의 모습이 담겼다. 그는 "지금이 중요한 시기인 걸 분명 인지하고 있었음에도 소통하고자 하는 의지가 앞서서 마구잡이로 최근 근황 사진을 올리는 데에 여념이 없었던 것 같다"고 밝혔다.

이어 "무지했다는 비겁한 변명 뒤에 숨지 않고 반성하며 배우겠다. 경솔한 행동 죄송하다"고 사과했다.

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앞서 이영지는 지난 30일 "머리색 예쁘지"라는 글과 함께 붉은색으로 염색한 헤어스타일을 공개했다. 또 다른 사진에서는 붉은색 머리에 빨간색 티셔츠를 입은 모습과 함께 코르티스의 '레드레드(REDRED)'를 배경음악으로 사용했다.

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이후 온라인 커뮤니티와 SNS에서는 이영지의 헤어스타일과 의상을 특정 정당과 연관 짓는 해석이 잇따랐다. 특히 6·3 대통령 선거 사전 투표 기간과 맞물리면서 논란이 확산됐고, 이에 이영지는 해당 게시물을 빠르게 삭제했다.