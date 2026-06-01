서인영, 파격 노출 수영복 화보 "가슴 다 파여..돈 많이 받았다"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 가수 서인영이 과거 파격 노출로 화제를 모았던 수영복 화보의 비하인드 스토리를 공개했다.

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31일 유튜브 채널 '개과천선 서인영'에는 '10년 만에 패션 화보'라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상에서 서인영은 오랜만의 패션 화보 촬영에 "화보(촬영한 지) 진짜 오래됐다"며 설렘을 드러냈다. 이어 "표지모델 시켜달라"며 앙탈을 부렸다.

오랜 활동 기간 동안 잡지 표지모델 경험이 한 차례뿐이라는 서인영은 "어렸을 때 한 번 해봤다"며 17년 전 추억을 떠올렸다.

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그는 "수영복 입고 찍은 화보가 코스모폴리탄인 거 같다. 돈 많이 받았다. 팬티랑 가슴까지 다 팠다"며 거침없는 입담을 자랑했다. 이어 "우리 매니저들이 술 마시러 가고 싶다고 그래서 그 돈을 다 줬다"고 덧붙였다.

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한편 에디터는 이번 화보 촬영의 콘셉트가 '젠틀 우먼'이라고 설명하며 "완전 멋있는데 약간 노출도 있으면 좋을 거 같다"고 말했다.

이에 서인영은 "가슴 까야 되는 거냐. 이럴 줄 알았으면 김밥 안 먹었다. 어묵도 먹었다"며 후회하는 모습을 보여 웃음을 자아냈다.