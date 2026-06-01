빽가 "아티스트병 걸려 코요태 탈퇴 통보, 금융치료로 완치"

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[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 코요태 빽가가 팀을 탈퇴할 뻔 했던 일화를 공개했다.

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5월 31일 방송된 MBC '소라와 진경'에는 ?喚“ 게스트로 출연했다. ?喚〈 "제가 코요태 활동하기 전 2년 정도 모델 활동을 했었다. 매거진 화보 촬영도 하도 SFAA 서울 컬렉션(서울 패션위크의 전신)에도 섰다. 전공이 사진이라 사진을 계속하다 코요태 활동을 하게 됐는데, 연예인병이 아니라 아티스트 병에 걸렸다"고 밝혔다.

이어 "그때 프랑스 파리에 갔다. 파리에는 아메리카노가 아닌 에스프레소를 마시지 않나. 너무 쓴데도 이 감성에 적셔져야 아티스트인 것 같아서 하루에 에스프레소를 6~7잔을 마셨다. 음악도 재즈나 보사노바만 들었다. 그런데 현실은 댄스 음악을 하다 보니 안되겠더라. 코요태를 못하겠다 했다. 파리에서 사진찍고 살겠다며 비자도 알아봤다"고 전했다.

그는 "멤버들이 돈을 더 주겠다고 하더라. 신지가 4, 저랑 종민이 형이 3씩 나누자더라. 이걸 어떻게 안하냐. 금융치료 받고 안갔다"고 말해 웃음을 안겼다.

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백지은 기자 silk781220@sportschosun.com