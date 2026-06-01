[일문일답] "많이 배운 현장"…'로맨스의 절댓값' 노주은, 철부지 사춘기 소녀 완벽 소화

사진 제공=쿠팡플레이

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[스포츠조선 안소윤 기자] 신예 노주은이 '로맨스의 절댓값' 종영 소감을 전했다.

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쿠팡플레이 시리즈 '로맨스의 절댓값'(감독 이태곤, 김준형)은 꽃미남 선생님들을 주인공으로 로맨스 소설을 쓰던 여고생이 현실에서 그들과 예상치 못한 순간들을 마주하며, 파란만장한 학교생활의 주인공이 되는 하이틴 시리즈다.

노주은은 수학 천재 교사 가우수(차학연)를 향한 열렬한 동경으로 여의주(김향기)를 시기하는 반장 은하수로 분해 활약했다. 누구보다 똑똑하고 모범적인 수학 천재이지만 원하는 것은 꼭 이뤄야 하는 소유욕과 질투에 눈이 멀어 의주의 비밀을 들추고, 평온하던 학교를 발칵 뒤집어놓는 등 극의 텐션을 쥐락펴락하며 몰입도를 극대화한 것.

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여기에 지난 29일 공개된 15-16화(최종회)에서는 자신의 잘못을 진심으로 뉘우치고 의주에게 먼저 손을 내미는 은하수의 성장이 그려지며 보는 이들을 뭉클케 만들었다. 감정에 서투른 사춘기 소녀의 새침하고도 얄미운 모습과 귀여운 반전 매력, 성장 서사까지 은하수 캐릭터를 생생하게 표현한 노주은의 호연이 마지막까지 시청자들을 매료한 터다.

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소속사 에이엠엔터테인먼트를 통해 노주은은 "'로맨스의 절댓값'을 함께한 감독님과 스태프분들 덕분에 즐겁고 아름답게 마무리할 수 있었다. 드라마가 종영하니 후련하면서도 한편으로는 아쉬운 마음이 크다"는 소회를 밝혔다. 이어 "은하수에게 따뜻한 관심 가져주신 시청자분들께도 진심으로 감사드린다. 배우 노주은으로서 앞으로 더 성장해 나가는 모습 보여드리겠다"고 당찬 포부를 덧붙였다.

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이처럼 '로맨스의 절댓값'으로 맑은 비주얼, 매력적인 중저음 보이스와 탁월한 감정 표현력을 보여주며 시청자들에게 강렬한 눈도장을 찍은 노주은의 향후 행보에 귀추가 주목된다.

이하 배우 노주은의 일문일답 전문.

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Q. '로맨스의 절댓값' 종영을 맞이한 소감이 어떤가?

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시청자분들의 관심과 '로맨스의 절댓값'을 함께한 감독님, 스태프분들 덕분에 즐겁고 아름답게 마무리할 수 있었습니다. 모든 분들께 감사의 말씀 전합니다. 드라마가 종영을 하니 후련하기도 하면서 한편으로는 아쉬운 마음이 듭니다.

Q. 극 중 여의주, 가우수, 최고야, 제니, 교장선생님 등 많은 선배·동료 배우들과 호흡했다. 촬영 현장에서 특별히 기억에 남는 에피소드를 꼽아본다면?

저에게 이번 촬영 현장은 진심으로 모든 순간이 너무 소중했습니다. 촬영을 하면서 모든 배우 한 분 한 분과의 즐겁고 감사했던 순간이 정말 많았습니다. 드라마 상에서는 친구들과 사이가 좋아 보이지 않지만, 실제로는 여느 고등학생들처럼 다 함께 어울려 수다를 떨었던 기억이 납니다.

또, 13화에서 은하수가 우수 선생님께 음료수를 드리는데, 선생님께서 의주한테 그 음료수를 건네주는 장면이 있습니다. 그때 연기를 하면서도 정말 큰 질투심을 느꼈던 것 같아 기억에 남습니다(웃음). 의주가 쓴 로맨스 소설 '우린 친구였어' 속 장면들이 어떻게 촬영될지 무척 궁금했는데, 드라마를 보면서 선생님들 성격과 다른 반전 모습에 깔깔 웃으며 정말 재밌게 시청했습니다.

Q. 수학 천재 모범생이지만 질투와 열등감에서 비롯된 흑화로 여의주를 곤경에 빠뜨린다. 마냥 미워할 수만은 없는 은하수를 보여주기 위해 연기적으로 중점을 둔 부분은?

은하수가 자신이 원하는 건 꼭 이뤄야 하는 성격을 가지고 있다고 해석했습니다. 그래서 의주를 악의를 가지고 괴롭힌다기보다는, 질투에 눈이 멀어 주위를 신경 쓸 겨를이 없는 서툰 조급함을 보여주고 싶었습니다. 다행히 은하수가 극 후반에는 어린 마음에 행동했던 자신의 잘못을 뉘우치고 의주에게 먼저 손을 내미는 성숙한 모습을 보여주는데요, 시청자분들께서도 은하수를 마냥 미워하기보다 감정 앞에서는 서툴렀던 아이로 기억해 주셨으면 좋겠습니다.

Q. 노주은에게 '로맨스의 절댓값'은 어떤 작품으로 기억될 것 같은가?

촬영을 하면서 무척 떨리고 긴장도 많이 됐는데 이번 작품을 통해서 배우로서 배운 점이 너무나 많습니다. 감독님, 스태프 분들 그리고 선배님, 동료 배우분들과 다 함께 현장에서 즐겁게 호흡했던 기억이 생생합니다. 은하수라는 매력적인 역할을 맡을 수 있어서 너무 영광이었고, 연기를 하면서도 너무 재밌게 임했습니다. 좋은 분들과 함께할 수 있어서 저에게는 평생 잊지 못할 애정하는 작품으로 남을 것 같습니다.

Q. 마지막으로 지금까지 '로맨스의 절댓값'을 사랑해 주신 시청자 분들에게 한 마디 부탁드립니다.

그동안 '로맨스의 절댓값'을 시청해 주시고 은하수에게 뜨거운 관심을 보내주신 시청자분들께 진심으로 감사드립니다! 덕분에 저 또한 매주 시청자 분들과 한마음이 돼 즐거운 시간을 보냈습니다. 배우 노주은으로서 앞으로 더 발전하고 성장해 나가는 모습 보여드리도록 하겠습니다. 감사합니다!

안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com