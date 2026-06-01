'BL 소설 작가' 김향기, 첫 로코 도전 통했다…'로맨스의 절댓값' 유종의 미

사진 제공=쿠팡플레이

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[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 김향기가 '로맨스의 절댓값'에서 안정적인 연기력으로 극을 이끌며 유종의 미를 거뒀다.

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쿠팡플레이 시리즈 '로맨스의 절댓값'이 최종회까지 모두 공개된 가운데, 작품 속 당차고 사랑스러운 소설가 지망생 여의주 역을 맡은 김향기에 대한 찬사가 이어지고 있다. 김향기는 꿈을 향한 열정과 고뇌, 그리고 청춘의 여리고 서툰 감정을 섬세하고 깊이 있는 연기로 풀어내며 시청자들에게 가슴 벅찬 감동을 선사했다.

지난 29일 공개된 15-16부에서는 여의주(김향기)가 겪는 폭풍 같은 성장통과 그 안에서 피어난 단단한 내면이 고스란히 담겼다. 여의주는 자신이 쓴 웹소설 '우린 친구였어'로 인해 학교 선도위원회에 불려가는 일생일대의 위기를 맞이했다. 날 선 시선 속에서 눈물을 삼키던 여의주는, 담임 선생님이자 수학 선생님 가우수(차학연)의 진심 어린 변호와 지지에 힘입어 "학교를 그만두더라도 글 쓰는 것은 멈추지 않겠다"며 꿈에 대한 확고한 의지를 드러냈다. 비록 정학 5일의 징계를 받았지만, 여의주는 자신의 행동에 책임을 다하며 한 단계 성숙해진 작가로서의 태도를 갖추게 되었다.

우여곡절 끝에 학교로 돌아온 여의주는 자신을 시기해 위기로 몰아넣었던 은하수(노주은)의 진심 어린 사과를 담담히 받아들이며 넓은 포용력을 보여주었다. 또한, 방과 후 수업 문제 풀이 시간에 무언가를 열심히 끄적이던 여의주는 자신만의 로맨스의 절대값을 구하는 공식을 적어 제출하며 담임 가우수를 향해 "제 로맨스의 절대값은 선생님이에요"라고 서툰 마음을 전해 시청자들에게 신선한 충격을 안겼다.

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이후 가우수의 주말 약속 제안을 데이트로 착각해 입고 나갈 옷을 고르며 토요일만을 손꼽아 기다리는 여의주의 사랑스러운 면모는 시청자들의 미소를 자아냈다. 기대와 달리 해당 자리는 은하수를 비롯한 방과 후 수업 학생 전원이 초대된 반전의 식사 자리로 밝혀지며 해프닝으로 끝났으나, 달콤했던 순간도 잠시 이튿날 가우수가 갑작스러운 시력 이상으로 수술대에 오르게 되면서 시리즈의 새로운 국면을 맞이했다.

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병원으로 한걸음에 달려간 여의주는 과거 10년 전, 자신이 수학 문제를 들고 병원에서 서럽게 울던 어린 시절에 친절하게 계산법을 가르쳐주며 수학의 재미를 알게 해 주었던 '잘생긴 학습지 오빠'가 바로 가우수였다는 놀라운 운명적 사실을 깨닫게 된다.

이후 여의주는 교장 선생님을 비롯한 독자들의 뜨거운 재연재 요청과 응원에 힘입어 '우린 친구였어'를 당당히 완결 지었고, 다운로드 수 100만 회를 돌파하는 '갓작가'로 거듭나며 눈부신 성장을 이뤄내는 완벽한 해피엔딩을 맞이했다.

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김향기는 여의주가 겪는 서러운 눈물부터 꿈을 향해 눈을 반짝이는 당찬 모습, 그리고 마침내 과거 인연의 비밀을 풀게 되는 감격의 순간까지 캐릭터의 감정선을 꼼꼼하게 쌓아 올리며 대체 불가의 존재감을 증명했다. 10대 청춘의 미숙함과 순수함, 그리고 이를 극복해 나가는 묵직한 진정성을 완벽하게 대변했다는 평이다.

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'로맨스의 절댓값' 최종회 공개를 기념해 김향기는 소속사를 통해 시청자와 팬들을 향한 진심 어린 감사의 인사를 전해왔다. 그는 "이렇게 엉뚱하고 가끔은 어리숙하지만, 또 스스로의 길을 찾아 성장해나가는 여의주 캐릭터를 아끼고 응원해 주신 모든 팬분들께 너무 감사드린다"라며 가장 먼저 감사의 마음을 표했다.

이어 "좋은 배우분들, 감독님, 그리고 보이지 않는 곳에서 고생해 주신 스태프분들이 함께해 주셨기에 '로맨스의 절댓값'만의 사랑스러운 청춘의 시너지를 낼 수 있었던 것 같다. 덕분에 저도 새로운 장르로의 도전에 큰 보람을 느낄 수 있었고, 촬영하는 내내 정말 즐겁고 행복했다"라고 훈훈한 소감을 덧붙였다.

안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com