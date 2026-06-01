60세 이금희, '30세 연하' BTS 뷔 이상형 언급 후폭풍.."사람들이 한심하게 봐"

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[스포츠조선 이게은기자] 방송인 이금희가 그룹 방탄소년단 뷔를 이상형으로 꼽은 후, 사람들의 시선에 대해 언급했다.

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31일 '여의도 육퇴클럽' 유튜브 채널에는 '어떤 결혼은 혼자서도 한다… 무한 공감과 소신 발언이 공존하는 도시 여자들의 덕질 토크'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이금희는 배우 고아성, 민음사 편집자 김민경, 100만 유튜버 찰스엔터와 이상형에 대해 이야기했다. 이금희는 "아직 제가 이 나이에도 이상형 얘기를 하면 사람들이 정말 한심하게 쳐다본다"라고 말했다.

그러자 "많이 알려진 이상형 조건이 있으시다"라는 말이 돌아왔고, 이금희는 "저는 사실 BTS 뷔 님을 정말 좋아하는데 이 말씀을 드릴 때마다 뷔 님에게 정말 죄송하다. 얼마나 부담스러우시겠나"라고 이야기했다. 이금희는 앞서 뷔가 이상형이라고 수차례 고백한 바 있다.

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이어 이금희는 "제가 덕질도 하고 TV나 유튜브, 책을 보면 이상형이 있는데 현실에는 없다. 그게 내 고민"이라며 싱글들의 폭풍 공감을 자아냈다. 또 "뷔 님을 평생 한 번이라도 볼 수 있을까 싶지만, 직접 보지 못하더라도 내 마음속 '유니콘'처럼 생각하는 것만으로도 충분하다"라며 다시금 뷔 사랑을 드러냈다.

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joyjoy90@sportschosun.com