'승산있습니다' 이제훈 "'모범택시'처럼 다음 시즌? 승산있다"

사진제공=SBS

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[스포츠조선 정빛 기자] 배우 이제훈은 현재 촬영 중인 드라마의 다음 시즌을 자신했다.

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이제훈은 1일 호텔나루 서울 엠갤러리에서 열린 'SBS 드라마: 넥스트 에피스도' 미디어데이에서 "'승산있습니다' 촬영 중이지만, 다음 시즌이 나올 승산 있다"라고 ?다.

이번 행사는 그동안 SBS 드라마가 거둔 눈부신 성과를 돌아보고, 앞으로 새로운 비전과 라인업을 최초로 선보이는 자리다.

권다솜 감독, 배우 이제훈, 하영이 참석, 2027년 상반기 드라마 공개 예정인 '승산있습니다' 소개도 이어졌다. 권 감독은 "전직 변호사 출신 사무장 권백과 신입 변호사 여심희가 이끄는 오합지졸 법률 사무소가 승산 없어 보이는 싸움을 승산 있게 싸우는 코믹 법정 드라마다"고 예고했다.

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이제훈은 "법정물이라면 진정하고 딱딱하다고 생각하는데, 저희는 거대 권력 앞에서도 쫄지 않는 사이다 드라마다. 아마도 여태 다른 법정물 드라마와 차별화가 크다가 생각한다"고 자신했다.

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그러면서 "이 팀 그대로 다음 시즌을 가면 좋겠다는 생각으로 한창 촬영을 하고 있다"라며 "다음 시즌이 나올 승산이 있을 것"이라고 자부했다.

하영은 "법이라는 걸 악용하는 사람들에게 펼치는 권백 사무장의 스텍타클함이 있다. 제가 맡은여심희 역할은 권백 사무장 밑에서 성장하는 재미가 쏠쏠하다"고 귀띔했다.

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권 감독은 "저희 드라마의 차별은 두 배우다. 이제훈의 새로운 모습과 두 분의 케미를 기대해 주시면 좋을 것 같다"며 "모든 사람이 매주 챙겨볼 수 있는 드라마다"고 덧붙였다.

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이제훈은 "SBS는 다른 플랫폼들과 차별화를 가지고 운영을 하는 것 같다. 특별한 미디어 데이를 하는 것도 유의미하다. 배우로는 매일매일 주어진 촬영 환경에 최선을 다해야겠다는 생각이다. 올해 많은 라인업이 준비돼 있는데, 2027년도 어느 정도 차있는 것 같더라. '승산있습니다'도 주어진 위치에서 주어진 작품 보여줄 수 있도록 최선을 다하겠다"고 각오를 다졌다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com