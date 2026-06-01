[SC현장]"박신혜 돌아오고 신혜선 뜬다"…SBS 드라마의 '시리즈 파워' 자신감(종합)

홍성창 대표(왼쪽), 김기슭 CP. 사진제공=SBS

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[스포츠조선 정빛 기자] SBS 드라마가 '시리즈 파워'를 앞세워 안방극장 확장에 나선다. 6년 연속 2049 시청률 전 채널 1위 성과를 발판 삼아 금토극 강세를 이어가는 동시에 주중드라마 편성을 확대하고, 시즌제 IP와 글로벌 OTT 유통, AI 제작 기술까지 결합해 2026년 하반기부터 2027년까지의 새 판을 예고했다.

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SBS는 1일 호텔나루 서울 엠갤러리에서 개최되는 'SBS 드라마: 넥스트 에피스도' 미디어데이를 통해 '6년 연속 2049 시청률 전 채널 1위' 성과를 공개하고, 급변하는 미디어 환경에 대응하는 글로벌 콘텐츠 유통 전략과 편성전략을 공개한다.

이번 행사는 그동안 SBS 드라마가 거둔 눈부신 성과를 돌아보고, 앞으로 새로운 비전과 라인업을 최초로 선보이는 자리다. 먼저 스튜디오 S 홍성창 대표와 SBS 김기슭 편성실장이 참석, 2026년 하반기부터 2027년까지 안방극장을 책임질 차기드라마 라인업을 공개했다.

김 실장은 "11월부터 재개되는 주중 드라마 편성을 확대할 예정이다"라며 "키워드는 시리즈파워다. '모범택시3'가 안방극장을 휩쓸었는데, 그 전 해에 '열혈사제2'가 있었다. 또 '낭만닥터 김사부' 시리즈가 있었다. 이번 하반기는 '재벌형사', '지옥에서 온 판사', '굿파트너'가 찾아오게 된다"고 귀띔했다.

신혜선(왼쪽), 박신혜. 스포츠조선DB

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시리즈를 계속 이을 수 있는 비결으로는 홍 대표가 "시청자들이 원해야 하느냐, 세계관을 확장할 수 있느냐가 가장 중요하다"라며 "제작진과 배우 신뢰 관계가 너무 좋다. 아무리 시청률이 좋아도 그들과의 케미가 좋아야 시즌제가 나올 수 있다"라고 짚었다.

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김 실장은 "오늘 이 자리에서 처음 밝히지만 신혜선이 '대시'에 출연하고, 박신혜가 '지옥에서 온 판사' 시즌2로 돌아온다"라고 전했다.

'승산있습니다' 스틸. 사진제공=SBS

이어 금토드라마에 이어 주중드라마 편성도 확대한다는 포부를 밝혔다. 김 실장은 "저희 SBS 드라마 화제의 시발점이 된 드라마 '열혈사제'다. 최초의 금토드라마다. 통쾌하고 유쾌한 사이다라 많은 사랑을 받았는데 그때부터 금토드라마 선점하려고 했다. 입감과 카타르시스가 우리 금토드라마의 강점이다"라고 운을 뗐다.

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그러면서도 "저희가 주중드라마를 확대하는 이유는 '스토브리그', '라켓소년단' 같은 스포츠 드라마, '사내맞선' 맥을 잇는 로맨스 등 대표적인 IP에 국한하지 않고, 두 마리 토끼를 잡기 위해 노력할 것이다"라고 예고했다.

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OTT 플랫폼의 강화에 지상파 드라마 위기라는 얘기에는 오히려 홍 대표는 "저희가 달리는 말에 올라 탔다고 볼 수 있다. 글로벌화하는데 필수불가결한 플랫폼이다"고 말했다.

이어 "부정적인 시선도 있지만 '멋진 신세계'가 시청률도 1위하고 있고, 넷플릭스에서도 1위를 하고 있다. 국내 인기로 머물 수 있는 작품이 월드와이드로 나와서 긍정적인 면이 많은 것 같다"고 밝혔다.

'김부장' 스틸. 사진제공=SBS

AI 활용에 대해 윤리적인 부분이나 제작진 절감과 관련 질문도 나왔다. 홍 대표는 "크리에이터와 상의해서 AI를 활용한다. 본격적으로 풀 AI 영상은 짧게나마 선보일 예정이다. 모든 제작진과 크리에이터 간의 합의를 거쳐 나오는 거다. 드라마 처음 나오기 전에 AI 활용을 했다는 것을 고지할 생각이다"고 했다.

또 "실제 '김부장'에는 긴 분량을 만들었다. AI를 만들면서 제작비 절감을 하기도 했다. 그리고제작진 절감도 큰 이유기도 하지만, 구현해내지 못 해서 포기할 것들을 AI로 구현해 스토리가 더 좋아질 거라 생각한다"고 답했다.

홍성창 대표(왼쪽), 김기슭 CP. 사진제공=SBS

드라마 산업의 경영 수지에 대해서는 김 실장이 "수지에 대해서는 말씀드릴 수 없지만, 연간 제작하는 건에서 수익성과 지속가능성을 뒷받침 하는 부분이 있다. 한 프로젝트에 일희일비하기 보다는, 해를 이어가는 전략에서는 드라마에 투자할 수 있는 여력을 확보할 수 있다고 할 수 있다"며 고개를 끄덕였다.

홍 대표는 "정말 끈끈하게 창작을 하고 있다. 드라마 사관학교로 불릴 만큼, SBS 출신 드라마 감독들이 제일 일을 많이 하고 있다. 이게 SBS 드라마 비결이라 말씀드릴 수 있다"고 했고, 김 실장은 "외부의 뛰어난 스태프들과도 일을 하고 있다"고 거들었다.

'굿파트너2' 스틸. 사진제공=SBS

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com