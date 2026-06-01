원헌드레드, 칼 빼들었다···차가원 대표 비방·허위사실에 무관용 법적 대응[전문]

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[스포츠조선 조민정 기자] 원헌드레드가 차가원 대표를 둘러싼 각종 의혹과 악성 게시글에 대해 강경 대응 방침을 밝혔다.

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원헌드레드는 1일 공식 입장을 내고 "최근 온라인상에서 당사와 차가원 대표이사를 향해 무분별하게 확산되고 있는 허위사실 및 악의적 비방에 대해 법률대리인을 통해 법적 절차를 진행할 예정"이라고 밝혔다.

이어 "어떠한 경고나 선처, 합의 없이 엄중한 법적 조치를 취할 것"이라며 강경한 입장을 분명히 했다.

또 "회사가 최대한 빠르게 정상화될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 덧붙였다.

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원헌드레드는 MC몽과 차가원 피아크그룹 회장이 지난 2023년 공동 설립한 엔터테인먼트사다. 최근 산하 레이블과 관련한 정산 문제 등이 불거지며 논란의 중심에 섰다. 특히 MC몽이 지난해 6월 경영 일선에서 배제된 뒤 한 달 만에 사임하면서 여러 추측이 이어졌다. 이후 차가원 대표를 둘러싼 불륜설과 성매매, 불법도박 의혹 등이 온라인을 중심으로 확산됐다.

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이에 대해 MC몽은 최근 라이브 방송을 통해 자신과 관련된 의혹을 전면 부인했다. 차가원 대표와의 불륜설에 대해서도 "절대 사실이 아니다"라며 "갈등 과정에서 생긴 오해"라고 해명한 바 있다.

한편 차가원 대표는 현재 300억원대 사기 혐의로 고소돼 경찰 수사를 받고 있는 것으로 알려졌다. 다만 차 대표 측은 관련 혐의를 전면 부인하고 있다. 또한 원헌드레드를 둘러싼 각종 의혹 역시 적대적 인수합병(M&A) 과정에서 의도적으로 제기된 주장이라는 입장을 유지하고 있는 것으로 전해졌다.

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원헌드레드가 공식적으로 법적 대응을 선언하면서 온라인상 허위사실 유포와 악성 게시글을 둘러싼 공방은 더욱 격화될 전망이다.

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이하 원헌드레드 측 입장 전문.

안녕하세요. 원헌드레드레이블입니다.

원헌드레드는 최근 온라인상에서 당사 및 차가원 대표이사를 향해 무분별하게 유포되고 있는 악의적 비방과 허위사실에 대하여

다음과 같이 공식 입장을 발표합니다.

원헌드레드는 차가원 대표이사 및 당사와 관련하여 악의적인 비방, 허위사실 유포, 모욕과 조롱 등

명예훼손에 해당하는 게시물과 악성 댓글들이 무분별하게 유포되고 있는 상황을 엄중히 인식하고 있습니다.

현재 온라인 커뮤니티, 포털사이트, X(구 트위터), 유튜브 등 다양한 채널을 대상으로

해당 불법 행위들에 대한 지속적인 모니터링을 해오고 있으며, 당사 법률대리인을 통하여 관련 채증을 진행하고 있습니다.

이러한 악플러 및 허위사실 유포자들에 대해 당사 법률대리인은 강력하게 법적 대응을 진행할 예정입니다.

당사와 소속 임직원의 명예를 훼손하는 범죄 행위에 대해서는 추호의 양보도 없을 것이며,

이 과정에서 어떠한 경고나 선처, 합의 없이 엄중한 법적 조치를 취할 것임을 명확히 강조 드립니다.

당사는 현 상황을 흔들림 없이 극복하고, 최대한 빨리 회사가 정상화될 수 있도록 모든 최선을 다하겠습니다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com