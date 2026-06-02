"병상 4개 산부인과→1008개 종합병원"…'의사 백만장자' 하충식, 성공 신화 이룬 비결('백만장자')

사진 제공=EBS

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 안소윤 기자] 병상 4개로 시작해 1008병상 종합병원을 일군 '의사 백만장자' 하충식이 자신의 성공 신화를 전한다.

Advertisement

3일 방송되는 EBS '서장훈의 이웃집 백만장자'에서는 산부인과 전문의이자 경남 창원의 초대형 종합병원 이사장인 하충식의 파란만장한 인생 이야기가 공개된다. 하충식의 병원을 찾은 서장훈은 압도적인 위용의 건물을 마주하자 "도청 아니냐"며 놀라움을 감추지 못하고, 장예원 역시 "창원에 이렇게 큰 병원이 있는 줄 몰랐다"며 연신 감탄을 쏟아낸다. 현재 이 병원은 지하 3층부터 지상 9층 규모에 직원 수만 약 3천 명에 달한다. 여기에 하충식은 "2025년 5천 평의 부지를 추가로 매입해 암 전문병원 건립까지 추진하고 있다"고 밝힌다. 암 병원이 들어서면 전체 규모는 무려 7만 평으로 확장돼, 규모 기준 국내 TOP 5 수준의 의료시설로 도약하게 된다는 설명에 모두가 입을 다물지 못한다.

서장훈과 장예원이 본격적인 병원 투어에 나선 가운데, 하충식은 "꼭 소개하고 싶은 분이 있다"며 이들을 한 사람에게 안내한다. 그 주인공은 2007년 EBS가 선정한 '대한민국 명의 100인'에 이름을 올린 췌장·담도 분야의 세계적 권위자 김명환 교수다. 특히 그는 자가 면역성 췌장염 연구 업적으로 전 세계 63개국, 6767명의 췌장 전문가 가운데 7위에 선정된 바 있어 눈길을 끈다. 이에 서장훈은 "보통 이렇게 유명한 분들은 서울에 계시지 않나. 어떻게 창원에 오게 되셨느냐"고 궁금해한다. 그러자 김명환은 "정년퇴직 이후 수많은 병원에서 영입 제안을 받았다. 하지만 우리나라 의료 현실은 수도권과 지방의 격차가 심하다"며 "지역 의료를 키우겠다는 하충식 의장님의 목표에 깊이 공감해 창원행을 결정했다"고 파격 행보의 이유를 밝힌다.

하충식이 처음부터 의사를 꿈꿨던 것은 아니다. 어린 시절 특별한 진로 계획이 없었던 그는 의대 선호도가 지금만큼 높지 않았던 1980년대, 큰 고민 없이 의과대학 진학을 선택했다. 당시 그의 부모는 부의 상징으로 여겨졌던 양조장을 운영했기 때문에 넉넉한 가세를 자랑했다. 하지만 그는 의사 생활을 시작한 뒤 인턴, 레지던트 시절 예상치 못한 차별과 설움을 겪었다고 털어놓아 궁금증을 자아낸다. 하충식은 "억울하면 출세하라는 말이 있다. 누구도 무시 못할 정도로 크고 좋은 병원을 만들겠다고 다짐했다"고 당시를 회상한다. 이후 그는 1994년, 100여 병상을 보유한 병원 안에 4개의 병상을 임대해 '샵인샵' 형태의 산부인과를 개원했다. 그리고 꾸준한 도전과 확장을 거듭한 끝에 2021년 마침내 병상 1008개의 종합병원을 건립하며 오랜 꿈을 현실로 만들었다. 그가 겪은 차별의 정체와 이유는 방송을 통해 확인 가능하다.

Advertisement

한편 EBS '서장훈의 이웃집 백만장자'는 3일 오후 9시 55분 방송된다.

Advertisement

안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com