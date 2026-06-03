'이다인♥' 이승기, 애아빠된 근황 "육아에만 전념 중, 곧 둘째 나온다"(히든싱어8)

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[스포츠조선 김소희 기자]가수 겸 배우 이승기가 둘째 출산 소식을 직접 전하며 반가운 근황을 알렸다.

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2일 오후 방송된 JTBC 예능 프로그램 '히든싱어8'에서는 데뷔 23년 차를 맞은 이승기가 시즌 마지막 원조 가수로 출연해 시청자들과 만났다.

이날 스튜디오에 등장한 이승기는 뜨거운 환호 속에 무대에 올랐다. 그는 밝은 미소와 함께 "이렇게 환대받을 줄 몰랐다"라고 인사를 건네며 현장 분위기를 훈훈하게 만들었다.

MC 전현무가 과거 이승기가 진행을 맡았던 '싱어게인'을 언급하자, 이승기는 "여기 분위기가 '싱어게인'보다 낫다"라고 재치 있게 받아쳐 웃음을 자아냈다. 특유의 유쾌한 입담은 오랜만에 예능에 출연한 그의 반가운 존재감을 더욱 돋보이게 했다.

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무엇보다 이날 방송에서는 이승기의 근황이 공개돼 시선을 모았다. 전현무가 "요즘 어떻게 지내나?"라고 묻자, 이승기는 "노래하고 스케줄 하다가, 스케줄 외에는 거의 육아에 전념하고 있다"라고 답하며 아빠로서의 일상을 전했다.

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지난해 딸을 품에 안으며 부모가 된 그는 바쁜 활동 속에서도 육아에 많은 시간을 쏟고 있는 것으로 알려졌다. 무대 위에서는 가수로, 일상에서는 한 아이의 아버지로 살아가고 있는 그의 진솔한 고백에 출연진들도 미소를 감추지 못했다.

이어 전현무가 "매우 좋은 소식이 있던데?"라고 운을 떼자 현장에는 궁금증이 감돌았다. 이에 이승기는 "이제 곧 둘째가 태어난다"라고 발표했고, 출연진들은 "축하드린다"라며 박수를 보내며 스튜디오는 따뜻한 축하 분위기로 가득 찼다.