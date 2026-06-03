'대세' 아일릿, 日 투어까지 난리났다…5개 도시 11회 공연 전석 매진

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[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 아일릿이 글로벌 인기를 이어가고 있다.

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아일릿은 13일과 14일 아이치를 시작으로 첫 번째 일본 투어 '아일릿 라이브 '프레스 스타트♥?'인 재팬(이하 프레스 스타트)'을 개최한다. 20~21일 오사카, 29~30일 후쿠오카, 7월 18~19일 효고, 7월 23일과 25~26일 도쿄에서 열리는 이번 공연은 5개 도시 11회 공연 일반 지정석 티켓이 모두 매진됐다. 팬들의 성원에 힘입어 아일릿은 아이치 효고 도쿄공연 시야제한석과 후쿠오카 공연 스탠딩석을 추가 오픈하기로 했다.

아일릿은 이미 3월 14~15일 진행된 서울 공연도 선예매 당일 전회차가 매진되며 시야제한석을 추가오픈했다. 지난해 팬콘서트 '2025 아일릿 글리터 데이' 역시 서울 가나가와 오사카에서 '완판' 기록을 세운 바 있다.

아일릿은 미니 4집 타이틀곡 '잇츠 미'로 글로벌 테크노 열풍을 불러일으켰다. '잇츠 미'는 국내 최대 음원 플랫폼인 멜론에서 5월 월간 차트 5위에 올랐으며 일본에서는 유튜브 '주간 인기곡'(집계 기간 5월 22일~28일) 5위, 스포티파이 '위클리 톱 송'(집계 기간 5월 22일~28일) 8위, 라인뮤직 주간 차트(5월 20일~26일) 12위 등 상위권을 휩쓸고 있다.

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또 전 세계 유튜브 이용자 데이터를 기반으로 집계되는 글로벌 유튜브 '주간 인기곡' 12위(집계 기간 5월 22일~28일)를 기록하며 4주 연속 차트인에 성공, 롱런 인기를 이어가고 있다.

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백지은 기자 silk781220@sportschosun.com