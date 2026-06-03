방탄소년단 독주, '스윔' 美 빌보드 '글로벌' 8번째 정상…올해 최장 1위기록

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 방탄소년단의 독주를 막을 길이 없다.

Advertisement

미국 음악 전문 매체 빌보드가 발표한 6일자 최신 차트에 따르면 방탄소년단의 정규 5집 '아리랑' 타이틀곡 '스윔'이 '글로벌(미국 제외)'에서 4주 연속 1위를 지켰다. '스윔'은 이로써 통산 8번째 1위 기록을 세웠다. 이는 2026년 최다 1위 기록이자, 2020년 발표한 방탄소년단의 글로벌 메가 히트곡 '다이너마이트'의 역대 최장 기간 1위와 타이기록이다.

빌보드는 방탄소년단이 해당 차트에서만 총 8개의 1위곡을 보유하며 배드 버니, 테일러 스위프트(4곡)보다 두 배나 앞선 성적을 냈다고 했다.

'스윔'은 '글로벌 200'에서 지난주 대비 6계단 상승한 4위를 차지했다. 메인 송 차트 '핫 100'에서는 11계단 뛰어오른 44위에 올랐다. 이외에도 '어덜트 컨템포러리' 17위, '팝 에어플레이' 13위, '어덜트 팝 에어플레이' 18위, '라디오 송' 25위 등 세부 차트에서도 고루 선전했다.

Advertisement

'아리랑'은 메인 앨범 차트인 '빌보드 200' 9위를 차지하며 10주 연속 '톱 10'의 자리를 굳건히 지켰다. '톱 앨범 세일즈'(4위), '톱 스트리밍 앨범'(18위)에서도 활약했다. '바이닐 앨범'은 지난주보다 7계단 반등한 6위에 안착했다. 'MIC 드롭'이 '월드 디지털 송 세일즈'에 깜짝 재진입하며 통산 164주간 차트에 머무는 대기록을 세웠다.

Advertisement

글로벌 무대에서의 활약도 이어진다.

방탄소년단은 오는 9월 18일(이하 현지 시각) 카디비, 스눕독 등 세계적인 팝스타들과 함께 미국 라스베이거스 티모바일 아레나에서 개최되는 '2026 아이하트라디오 뮤직 페스티벌'(2026 iHeartRadio Music Festival) 출연을 확정했다. 이번 페스티벌은 미국 전역의 150개 이상 '아이하트미디어 라디오 스테이션'을 통해 생중계되며 OTT 플랫폼 디즈니+와 훌루에서도 라이브 스트리밍될 예정이다.

Advertisement

방탄소년단은 지난달 25일 미국 3대 대중음악 시상식인 '아메리칸 뮤직 어워즈'에서 대상 격인 '올해의 아티스트' 상을 수상했다. 오는 12~13일에는 부산 아시아드 주경기장에서 'BTS 월드투어 '아리랑' 인 부산'을 개최하고 국내 관객들과 데뷔 13주년을 함께한다.

Advertisement

백지은 기자 silk781220@sportschosun.com