"MC몽-차가원 불륜인정" 'PD수첩' 메시지 공개…"회사 경영권 뺏기 위한 조작" 반박[SC이슈]

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[스포츠조선 백지은 기자] MBC 'PD수첩'이 MC몽과 차가원 피아크 그룹 및 원헌드레드 회장의 사생활 의혹을 제기했다.

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2일 방송된 'PD수첩'은 'MC몽과 회장님의 K팝 영업 비밀' 편을 내보냈다.

이날 방송에서 차 회장의 작은 아버지이자 유명 건설 시행사 대표 A씨는 MC몽으로부터 받은 메시지를 공개했다. 여기에는 '저 가원이랑 사귀었습니다. 3년 전 사귀자고 해서 고민 끝에 사귀었습니다', '유부녀이지만 이혼한다는 말에, 그리고 너무 챙겨주고 지켜주는 마음이 감사해 그랬습니다', '저 남자답게 도박도 했고 그 도박 차가원과 같이도 했고 그 도박 빚 가원이가 갚아주기도 했습니다'라는 내용이 담겨 파란이 일었다.

A씨는 이후 MC몽이 직접 찾아와 차 회장과의 관계를 언론에 폭로한다며 협박성 공갈을 했다고 주장했다.

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반면 차 회장은 MC몽과 A씨가 결탁해 회사를 빼앗고자 허위 사실을 유포, 회사 경영까지 어렵게 됐다는 입장이다. 차 회장은 "제가 입 열면 많이 다친다. 이 엔터판 뒤집어질 수도 있다"며 "MC몽을 알게 됐고 그의 회사에 전 투자자가 빠진다고 도움이 필요하다고 했다. 하지만 2025년 초부터 MC몽의 성매매에 대한 제보가 계속 들어왔고 이루 말할 수 없는 배신감을 느꼈다. MC몽이 문제를 일으키고 나가면서 A씨와 결탁이 됐다. 그게 아니었다면 회사가 이렇게까지 될 일이 없었다"고 맞섰다.

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MC몽 역시 차 회장과의 불륜설은 전면 부인했다. 그는 라이브 방송에서 불륜설을 직접 부인한데 이어 2일에도 "명예를 걸고 싸울 생각이다. 내 지난 18년 인생을 앗아간 책임을 물어 1000억원대 소송을 할 것"이라고 선언했다.

백지은 기자 silk781220@sportschosun.com