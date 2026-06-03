전현무, 고정만 7개라더니..결국 "한달 전 일도 기억 안나"(전현무계획3)

2일 KBS아트홀에서 열린 'KBS 2026 FIFA 북중미 월드컵' 제작발표회. 전현무 캐스터가 포즈를 취하고 있다. 여의도=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.02/

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[스포츠조선 김소희 기자]'전현무계획3' 전현무가 기억력 이슈를 털어놓는다.

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5일(금) 밤 9시 10분 방송되는 본격 리얼 길바닥 먹큐멘터리 '전현무계획3'(MBN·채널S·SK브로드밴드 공동 제작) 34회에서는 전현무-곽튜브(곽준빈)가 전라북도 고창으로 떠나 '테토력'을 풀 충전하는 모습이 펼쳐진다.

이날 고창에 뜬 전현무는 "이곳은 복분자와 장어가 유명한 곳!"이라며 'City of 테토' 먹트립의 서막을 알린다. 이어 그는 곽튜브를 향해 "준빈아~, 둘째 가자!"라고 외친다. 예상치 못한 '2세 덕담'에 곽튜브는 빵 터져 웃는다. 그러나 들뜬 분위기도 잠시, 첫 끼 메뉴로 '짬짜면'을 예고한 전현무는 "우리가 중국집 타율이 낮아서 걱정"이라고 섭외 불발 가능성을 우려한다. 곽튜브도 "맞다. 이젠 환청으로 거절 멘트까지 들린다"고 맞장구쳐 짠내 웃음을 안긴다.

긴장감 속 식당에 도착한 전현무는 사장님에게 "인상이 너무 좋으시다~"라며 어느 때보다 부드럽게 섭외를 시작한다. 그런데 사장님은 "지난번에 오셨잖아요?"라며 식당 벽에 붙은 전현무의 사진을 보여줘 전현무를 어안이 벙벙하게 만든다. 현재 '나 혼자 산다', 히든싱어' 등 7개 프로그램에 고정 출연 중인 전현무는 "나 실은 한 달 전 일도 기억이 안 나"라고 실토하고, 곽튜브는 즉각 '먹친구 맞히기 테스트'에 나서지만, 예상 밖 결과가 터져 현장이 초토화된다.

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우여곡절 끝에 모습을 드러낸 이날의 메뉴는 짜장면과 국물 없는 짬뽕을 섞은 '고창식 짬짜면'으로, 이를 맛본 곽튜브는 "진짜 맛있다"며 감탄한다. 전현무 역시 "'고창식 짬짜면'이라고 해서 팔면 서울에서도 대박 날 듯!"이라고 확신한다.

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전현무와 곽튜브가 '찐' 극찬한 '고창식 짬짜면' 맛집의 정체와, 웃음과 먹방이 가득한 고창 먹트립 현장은 5일(금) 밤 9시 10분 방송되는 MBN·채널S '전현무계획3' 34회에서 확인할 수 있다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com