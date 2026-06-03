'하시2' 김장미, 父 앞 남편과 '무한 키스'.."민망해 vs 보기 좋아" 갑론을박

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[스포츠조선 정유나 기자] '하트시그널2' 출신 방송인 김장미가 결혼식 당시 영상을 공개한 가운데, 신랑과의 과감한 스킨십을 바라보는 아버지의 반응이 화제를 모으고 있다.

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김장미는 최근 자신의 SNS에 "딸 키우는 아빠들은 공감할 듯? 복합적인 아빠의 감정 ㅋㅋ 하늘 만큼 땅 만큼 영원히 사랑해"라는 글과 함께 결혼식 영상을 공개했다.

영상에는 "내 결혼식에서 두 남자가 매우 다른 감정을 느끼고 있다"는 설명이 담겼다. 영상 속 김장미와 남편은 나란히 케이크를 먹으며 행복한 시간을 보내고 있었다.

그러던 중 두 사람은 하객들이 지켜보는 가운데 입을 맞췄고, 키스는 한 차례가 아닌 여러 번 이어졌다. 신혼부부의 달달한 모습이 담긴 가운데, 카메라는 이를 바라보는 김장미 아버지의 표정을 비췄다.

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아버지는 복잡한 표정으로 딸과 사위를 바라봤고, 김장미는 해당 장면을 두고 "딸 키우는 아빠들은 공감할 듯"이라고 표현해 웃음을 자아냈다.

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다만 일부 네티즌들은 공개된 영상에 불편함을 드러냈다. 댓글 창에는 "부모님이 계신 자리에서 너무 과한 것 같다", "행복한 순간인 건 알겠지만 하객들 앞에서는 예의를 지켜야 한다", "둘만 있는 공간도 아닌데 민망하다" 등의 반응이 이어졌다.

반면 "결혼식인데 충분히 가능한 애정 표현", "아버지 표정이 너무 공감된다", "신혼부부가 행복해 보여 보기 좋다" 등 옹호 의견도 나오며 갑론을박이 벌어졌다.

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한편 김장미는 2018년 채널A 연애 버라이어티 '하트시그널2'로 얼굴을 알렸으며, 지난해 10월 결혼 소식을 전했다. 현재 임신 중이다.

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jyn2011@sportschosun.com