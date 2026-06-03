"MC몽·차가원, 촬영 멈추고 명품관 싹쓸이"…백현·태민→협력업체 미지급,차가원 "착각마"[SC이슈]

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[스포츠조선 백지은 기자] 차가원 원헌드레드 회장과 MC몽의 씀씀이에 대한 의혹이 제기됐다.

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2일 방송된 MBC 'PD수첩'은 'MC몽과 회장님의 K팝 영업비밀'이란 부제로 차 회장과 MC몽을 둘러싼 여러가지 의혹을 집중조명했다. 이중 눈길을 끌었던 건 원헌드레드레이블(이하 원헌드레드) 경영 문제였다.

차 회장은 2023년 12월 MC몽과 원헌드레드를 공동 설립하며 연예계에 발을 들였다. 이에 대해 차 회장은 "지인으로 알게된 MC몽이 당시 회사에 투자자가 필요하다고 해 고급 빌라 사업으로 벌어들인 수천억원을 투자했다"고 설명했다.

이후 원헌드레드는 차 회장의 막강한 자본력을 바탕으로 빅플래닛메이드엔터, 밀리언마켓, INB100 등을 인수하며 몸집을 불려나갔다. 이 과정에서 이무진 비비지, 엑소 첸백시, 샤이니 태민, 이수근, 이승기, 더보이즈 등이 합류해 큰 화제를 모았다. 하지만 지난해 6월 MC몽은 돌연 원헌드레드와 결별했고, 이후 두 사람을 둘러싼 불륜설, 횡령설 등이 쏟아져나왔다. 그리고 원헌드레드 소속 아티스트들이 일제히 정산금 미지급 문제로 전속계약 해지 통보 및 가처분 신청을 제기하며 회사는 큰 위기에 봉착했다.

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이와 관련 연예 관계자 A씨는 "차 회장이 갑자기 '야 촬영 멈춰'라고 하고 MC몽과 함께 명품관에 간다. 도착하면 '야 매니저들 다 올라와'하고 샤X, 에르XX,크롬XX 등 명품을 우르르 쇼핑백에 담는다. 'XX. 내가 내 새끼 입히는데 뭐가 문제냐'라고 했다"고 증언했다.

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회계사는 원헌드레드 감사보고서를 분석하기도 했다. 회계사는 "상대가 거액의 선수금을 줬을텐데 기말에는 현금 5000만원만 남아있다. 들어온 돈이 다 나간 거다. 장기선수금을 당길 수 있는 고은 돈이 흘러넘쳐야 한다. 몇백억원씩 받은 돈을 밖으로 돌리고 회사는 빈껍데기만 만들어 놓은 것"이라고 지적했다.

실제 원헌드레드에 200억원을 투자한 공여 굿즈 제작업체 B 대표는 "돈은 들어갔는데 사업을 아예 하지 않았다"며 차 회장을 지난해 11월 사기 혐의로 고소했다.

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이에 대해 차 회장은 "굿즈 제품이 너무 안 좋아 아티스트가 못하겠다고 했다. 결국 다른 업체와 다시 굿즈를 만들었다"고 해명했다. 다만 태민 측 법률대리인은 "선급금의 존재와 액수를 전혀 알지 못한 상황에서 저희의 반대로 계약을 체결하지 못했다는 건 어불성설"이라고 밝혔다.

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투자자 뿐 아니었다. 콘텐츠 카메라 감독, 경호업체, 숙소 청소 업체 등 수백 곳의 협력 업체들이 대금 지급을 받지 못했다고 입을 모았다.

그러나 차 회장은 "모두 제작비에 사용됐다. 선급금은 아티스트 계약금으로 들어가고, 제작비가 부족하면 제 개인 선급금을 회사에 넣었다. 업체나 아티스트들이 착각하고 있다. 법인은 법인이고 나는 난데 왜 저와 회사를 분리하지 않는지 모르겠다"고 목소리를 높였다.

이날 방송에선 MC몽이 거액의 불법 해외 원정 도박을 즐기고, 그와 부적절한 관계였던 차 회장이 수백억원대에 달하는 MC몽의 도박빚을 갚아줬다는 의혹도 함께 제기됐다. 그러나 차 회장과 MC몽은 모든 의혹을 부인했다.

차 회장 측은 'PD수첩' 예고편이 공개되자 취재 내용에 동의하지 않았을 뿐 아니라 악의적으로 편집된 영상으로 심각한 명예훼손이 우려된다며 초상권 사용 금지 등 가처분 신청을 냈지만, 법원은 이를 기각했다.

MC몽은 자신을 둘러싼 모든 의혹을 부인하며 'PD수첩'을 상대로 1000억원 규모의 소송을 내겠다고 선언했다.

백지은 기자 silk781220@sportschosun.com