27기 정숙, 연애 중이었네..♥남친과 커플룩 데이트 공개 "미니미 귀여워"

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[스포츠조선 정유나 기자] '나는 솔로' 27기 출연자 정숙이 남자친구와의 달달한 일상을 공개했다.

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27기 정숙은 "데이트♥"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진에는 편안한 차림으로 외출에 나선 정숙의 모습이 담겼다. 정숙은 화이트 셔츠와 블랙 팬츠를 매치해 깔끔한 스타일을 선보였다. 특히 사진 속 모습에서는 촬영자의 애정 어린 시선이 느껴져 눈길을 끌었다.

이어 정숙은 남자친구와 함께 찍은 사진도 공개했다. 그는 "미니미 귀여워"라는 문구를 덧붙이며 남자친구의 얼굴을 가렸다. 비슷한 스타일의 옷을 맞춰 입은 두 사람은 다정한 분위기를 자아냈다.

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게시물을 접한 팬들은 정숙의 행복해 보이는 근황에 반가움을 드러냈다.

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한편 정숙은 지난해 방송된 ENA·SBS Plus '나는 SOLO' 27기에 출연해 인기녀로 화제를 모았다. 이후 그는 유튜브 채널 '촌장엔터테인먼트TV' 인터뷰를 통해 자신을 둘러싼 흡연설과 학교폭력 의혹 등 각종 루머에 대해 직접 해명한 바 있다.

jyn2011@sportschosun.com