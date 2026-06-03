31기 정희 스타일링 영상에 미용실까지 악플.."모든 질책은 제게만 달라" 호소

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[스포츠조선 김소희 기자] ENA·SBS Plus '나는 솔로' 31기 정희가 또 한 번 사과의 뜻을 전하며 논란에 대한 책임과 반성의 메시지를 이어갔다.

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최근 한 미용실 업체는 "31기 정희님의 헤어 변신 스토리"라는 제목으로 정희의 헤어 스타일링 컨설팅 영상을 공개했다.

공개된 영상 속 정희는 "저 첫방송 때 속눈썹, 아이라인 바로 뺐다. 저는 그때 저한테 어울린다고 생각했다"고 말하며 과거 방송 당시 스타일링에 대해 직접 언급했다. 이어 헤어 디자이너는 "훨씬 예쁘다"며 본격적인 스타일링에 들어갔고, 정희는 화려한 이미지와는 달리 한층 청순하고 단정한 분위기로 변신해 시선을 끌었다.

영상 공개 이후 네티즌들은 "얼굴이 훨씬 순해보인다", "인상이 부드러워졌다" 등 긍정적인 반응을 보이기도 했다.

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다만 일부 네티즌들은 최근 불거진 31기 '뒷담화 논란'을 언급하며 "이런 영상은 왜 올리냐", "가해자를 두둔하는 것 아니냐" 등 비판적인 반응을 드러냈다.

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이에 해당 게시물을 작성한 헤어 디자이너는 "이번 작업은 방송 논란이 불거지기 훨씬 이전에 이미 캐스팅과 촬영 일정이 완료된 건이었다"며 "개인적인 경험과 고민 끝에 조심스럽게 공개하게 된 것"이라고 설명했다. 이어 "특정 인물을 옹호하려는 의도는 전혀 없었고, 헤어 컨설팅이라는 본업에 집중한 결과물"이라고 해명했다.

정희 역시 댓글을 통해 입장을 전했다. 그는 "이번 논란이 발생하기 전 이미 촬영 약속이 잡혀 있던 상황이었다"며 "디자이너 선생님은 저의 잘못과는 무관하게 오직 헤어 컨설팅만 진행해 주셨을 뿐"이라고 선을 그었다.

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이어 "제가 저지른 잘못에 대해서는 변명의 여지 없이 계속 깊이 반성하고 있다. 시간이 흘러 이 일이 희미해지더라도 결코 가볍게 여기지 않겠다"고 밝혔다.

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또한 "저로 인해 힘든 시간을 보내신 순자님처럼 또다시 다른 분이 피해를 입는 일이 없었으면 좋겠다"며 "그러니 제 행동에 대한 모든 질책은 이곳이 아닌 저에게 직접 해주셨으면 한다"고 덧붙이며 고개를 숙였다.

한편 영숙, 옥순, 정희는 '걸스토크'라는 이름으로 순자에 대한 추측성 대화를 나누며 논란에 휩싸였다. 당시 세 사람은 순자에 대한 오해성 발언은 물론, 옆방에 순자가 있음에도 배려 없이 대화를 이어가 시청자들의 지적을 받았다.

이에 정희는 지난달 31일 자신의 SNS를 통해 장문의 사과문을 남겼다.

먼저 그는 "이번 주 방송을 끝으로 솔로나라에서의 시간이 마무리되었지만, 그 안에서 제가 순자 님께 드린 상처는 방송이 끝났다고 끝나는 것이 아니라는 걸 알고 있다. 이 글은 그 사실을 잊지 않기 위해 남기는 글이고, 우선 순자 님께 향한다"라면서, "좁은 공간에서 함께 지내는 동안, 안에서 들려오는 웃음소리와 대화에서 자기만 빠져 있다는 감각이 매일 어떻게 쌓여 가는지, 저는 그때 충분히 생각하지 못했다"라고 사과했다.

이어 "거실에서 큰 소리로 다른 분들 이야기를 나눈 것 자체가 잘못이었지만, 순자 님께 들릴 거리에서 순자 님에 대한 이야기를 한 일은 어떤 식으로도 변명할 수 없다. 그 자리에서 그것을 들으셨을 순자 님이 느끼셨을 외로움과 모멸감은, 제가 지금 어떤 말을 더해도 가볍게 만들 수 없는 무게라고 생각한다"라고 덧붙였다.

정희는 "한 분을 무리 밖으로 밀어내는 일에 제가 가담했다는 것은, 이 프로그램의 가장 기본적인 약속을 깨뜨린 일이었다고 생각한다. 다른 분들과 함께 한 일이라는 사실로 제 몫이 줄어들지는 않으며, 저는 제 행동에 대해서만 책임지고 사과드린다"라고 덧붙였다.

아울러 "순자님께는 따로 직접 사과를 드렸고 순자님께서 사과를 받았다고 해서 상처가 곧바로 아물거나, 제가 용서를 받을 자격이 생기는 것이 아니라는 점을 분명히 알고 있다"라면서 "잊지 않고 미안해 하겠다. 시간이 흘러 이 일이 흐려질 만한 때가 와도, 그날 그 자리의 일을 가벼이 여기거나 '다 지난 일'로 정리하지 않겠다"라고 전했다.

다만 현재 순자는 31기 출연자 중 현실 커플이 된 경수를 제외하고 전체 SNS를 언팔로우한 상태다.