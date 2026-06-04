'CEO' 송은이, 당일 병가 쓰고 카페 간 직원 감쌌다 "이유가 뭐든 연차 사용은 자유"

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[스포츠조선 김소희 기자] 방송인이자 CEO 송은이가 연차 사용과 관련한 현실적인 고민에 대해 소신 있는 의견을 전했다.

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지난 3일 유튜브 채널 '비보티비'에는 "아파서 연차를 썼는데 동료에게 연락이 왔습니다..이거 제 잘못인가요? 송은이&김숙이 솔직하게 다 답변해드립니다"라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 송은이와 김숙은 시청자들의 사연을 받아 잘잘못을 따져보는 '몇 대 몇 잘잘못 상담소' 코너를 진행하며 다양한 직장 내 에피소드를 함께 나눴다.

한 사연자는 "출근 전날 갑자기 몸이 안 좋아져 다음날 급하게 연차를 썼다. 하루 종일 쉬다가 저녁쯤 조금 괜찮아져서 집 근처 카페에 다녀왔다"며 "별생각 없이 카페 사진을 스토리에 올렸더니 동료에게 DM이 왔다"고 전했다.

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이어 그는 "동료가 '아프다더니 웬 카페?ㅋㅋ'라고 했고, 제가 '아까까지 아팠는데 지금 괜찮아져서 바람 쐴 겸 나왔다'고 하자 '오늘 네 몫까지 일하느라 힘들었는데 스토리 보니까 괜히 얄미워서 말해봤다'고 하더라"고 덧붙였다.

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사연자는 "물론 당일 연차를 쓴 제 잘못도 아예 없진 않지만 엄연히 제 연차이고, 아픈 와중 잠깐 바람을 쐰 것뿐"이라며 "스토리 하나까지 회사 눈치를 봐야 하는 거냐, 아니면 제가 더 조심했어야 하는 거냐"고 고민을 털어놨다.

이에 김숙은 단호하게 "10대 0이다. 본인이 10, 상대가 0"이라며 동료를 옹호했다. 그러자 송은이는 놀란 듯 "본인이 0.5면 상대는 9.5"라며 다른 의견을 냈다.

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김숙이 "동료가 뭘 잘못했냐"고 묻자 송은이는 "본인도 연차를 쓰지 않냐. 아프든 뭐든 이유를 막론하고 연차는 사용할 수 있는 것"이라며 "그걸로 딴지를 거는 건 문제가 있다"고 반박했다.

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다만 송은이는 "0.5를 준 이유는 스토리에 올린 게 문제일 수 있다. 안 올리면 이런 오해를 안 받을 수도 있다"고 덧붙였다.

김숙 역시 "아파서 갑자기 연차를 쓸 수는 있다. 다만 아팠다면 아픈 걸로 가야 한다. 오해 살 일은 만들지 않는 게 좋다"고 현실적인 조언을 전했다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com