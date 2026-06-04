'가슴+배 노출' 애둘맘 홍영기, '나잇살' 지적에도 쿨 "늙었잖아"

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[스포츠조선 김소희 기자] '얼짱시대' 출신 인플루언서이자 쇼핑몰 CEO 홍영기가 몸매를 지적하는 일부 네티즌의 반응에 쿨한 태도로 응수했다.

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최근 홍영기는 자신의 SNS 계정에 "아줌마들 이거 하나 추는데도 30분 걸려요…. 응원 부탁해요.."라는 글과 함께 영상을 공개했다.

공개된 영상 속 홍영기는 인플루언서 유보화, 김다혜와 함께 프랑스 파리로 여행을 떠나 춤을 추는 모습이다. 두 사람이 비교적 단정한 스타일의 회색 티셔츠와 청바지를 입은 것과 달리, 홍영기는 가슴과 배가 드러나는 튜브톱을 착용해 눈길을 끌었다.

이 가운데 한 팬이 "영기야 너도 이제 나잇살이…"라는 다소 무례한 댓글을 남기자 홍영기는 "늙었잖어"라고 짧고 담담하게 답하며 쿨한 반응을 보였다.

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앞서서도 홍영기는 악플러들의 지적에 거침없는 답변으로 화제를 모은 바 있다. 지난 6일 한 네티즌이 "노출 좀 작작 올렸으면 좋겠다. 너무 가슴 다 보이게 올리는 이유가 뭐냐"고 지적하자 그는 "안 보면 될걸. 보고는 싶나보다ㅠㅠㅋㅋ"라고 받아쳐 눈길을 끌었다.

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또 다른 팬이 "상처 받지 말아라. 다 질투 나서 그러는 거다"라고 응원하자 "걱정 말아라. 저런 걸로 상처 받을 때 지났다. 그래도 고맙다"고 답하며 성숙한 태도를 보였다. "왜 남이사 참견하냐"는 반응에는 "내 말이 그 말이다"라고 공감하기도 했다.

홍영기는 평소 SNS를 통해 비키니 등 과감한 스타일의 사진을 공개하며 당당한 행보를 이어왔다. 다만 최근 게시물에서는 일부 네티즌들의 도를 넘은 성희롱성 댓글이 이어지며 눈살을 찌푸리게 하기도 했다.

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한편 홍영기는 지난 2009년 코미디TV '얼짱시대'에 출연해 얼굴을 알린 뒤 현재는 온라인 쇼핑몰을 운영 중이다. 특히 지난 2월에는 단 10분 만에 약 1억6000만 원의 매출을 기록하고, 하루 최대 4억2000만 원 매출을 돌파한 사실을 공개하며 '성공한 CEO'로서의 면모를 입증했다.