김기방, 마모된 타이어에 도로위 펑크 사고.."정말 큰일 날 뻔, 차 관리는 미리미리"

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[스포츠조선 김소희 기자] 배우 김기방이 아찔했던 차량 사고 근황을 직접 전했다.

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김기방은 4일 자신의 SNS에 "다이내믹하다. 휴일인데도 가까운 곳에 24시간 타이어 전문점이 있어서 다행이었다"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진에는 김기방이 탑승한 차량이 도로 위에서 타이어 펑크로 멈춰 선 모습이 담겼다. 특히 앞바퀴는 심하게 마모된 상태였고, 결국 견인차가 출동해 차량을 타이어 수리점으로 이동시키는 상황이 펼쳐졌다.

예상치 못한 사고를 겪은 김기방은 "정말 큰일 날 뻔했지만 아무도 다치지 않고 무사히 집에 왔다는 것에 감사하다"며 안도의 마음을 전했다. 이어 "신속하게 처리해주신 레카차 직원분께도 감사드린다"며 고마움을 표했다.

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그러면서 "차 관리는 미리미리 하자. 석더가든아"라고 덧붙이며 특유의 유쾌한 입담으로 경각심을 전했다.

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…이를 접한 팬들은 "정말 큰일날 뻔 했다", "안 다치셔서 다행", "앞 타이어라니 아찔하다", "천만다행이다", "큰 사고로 이어지지 않아 천만다행" 등의 반응을 보이며 안도했다.

한편 김기방은 2017년 화장품 브랜드 부대표 김희경과 결혼했으며, 슬하에 아들 한 명을 두고 있다. 평소 SNS를 통해 가족과 함께하는 소소한 일상을 공개하며 팬들과 꾸준히 소통하고 있다.