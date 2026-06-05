'박수홍♥' 김다예, 36kg 빼고 리프팅 시술까지.."눈이 올라가" 효과에 감탄

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[스포츠조선 김소희 기자]방송인 박수홍의 아내 김다예가 한층 또렷해진 비주얼을 공개하며 근황을 전했다.

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김다예는 4일 자신의 SNS를 통해 "나 눈이 올라갔어!"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진 속 김다예는 피부과를 방문한 뒤 거울 앞에서 환한 미소를 짓고 있는 모습이다. 시술 직후 촬영한 듯 자연스럽게 정돈된 얼굴선과 또렷해진 이목구비가 시선을 사로잡는다. 편안한 차림에도 한층 선명해진 눈매가 돋보이며 밝은 분위기를 자아냈다.

특히 김다예는 "두피 리프팅 레이저 처음 받아봤는데 효과 대박"이라며 높은 만족감을 드러냈다. 이어 눈가를 클로즈업한 사진을 추가로 공개하며 "눈이 선명해짐"이라고 적어 시술 후 변화를 직접 전했다.

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이를 본 누리꾼들은 "확실히 눈매가 또렷해진 것 같다", "원래도 예뻤는데 더 어려 보인다", "육아로 바쁠 텐데 관리도 열심히 한다" 등의 반응을 보이며 관심을 나타냈다.

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앞서 출산 전 체중이 90kg까지 증가했다고 밝혔던 김다예는 최근 54kg까지 감량 소식을 전해 화제를 모은 바 있다. 이후에도 꾸준한 관리로 목표 체중에 가까워진 근황을 알리며 많은 이들의 응원을 받고 있다.

한편 김다예는 2021년 23세 연상 박수홍과 혼인신고 후 이듬해 결혼식을 올렸다. 이후 김다예는 시험관 시술을 통해 임신에 성공, 2024년 첫딸 재이를 출산했다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com