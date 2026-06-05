[공식] "우윳빛깔 최성곤 보러 가자"…'와일드 씽' 오정세X손재곤 감독, 2주 차 무대인사 출격

사진 제공=롯데엔터테인먼트

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 안소윤 기자] 영화 '와일드 씽'이 개봉 2주차 6월 13일(토) 무대인사를 확정했다.

Advertisement

13일 진행되는 무대인사에는 킹 받는 중독성으로 '니가 좋아' 신드롬을 일으키고 있는 최성곤 역의 오정세와 독보적인 코믹 연출력을 선보인 손재곤 감독이 참석한다. 이들은 롯데시네마 월드타워, 메가박스 코엑스, CGV 용산아이파크몰을 차례로 방문해 관객들에게 직접 감사의 인사를 전하며 뜻깊은 시간을 선사할 예정이다.

특히 배우 오정세가 극 중 신비주의 컨셉의 발라드 왕자 최성곤의 모습 그대로 등장할 것을 예고해, 스크린을 찢고 나온 듯한 역대급 팬 서비스로 현장 분위기를 뜨겁게 달굴 전망이다. '와일드 씽' 무대인사의 상세 일정은 각 극장 홈페이지와 모바일 앱, 롯데엔터테인먼트 공식 SNS를 통해 확인할 수 있다.

한편 '와일드 씽'은 한때 가요계를 휩쓸었지만 예기치 못한 사건에 휘말려 하루아침에 해체된 3인조 혼성 댄스 그룹 트라이앵글이 20년 만에 찾아온 재기의 기회를 잡기 위해 무모한 도전을 벌이는 코미디 영화다. 배우 강동원, 엄태구, 박지현, 오정세 등이 출연했고 '달콤, 살벌한 연인', '해치지않아' 손재곤 감독이 메가폰을 잡았다. 전국 극장에서 상영 중.

Advertisement

안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com