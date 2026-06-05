타블로, 45세 애아빠인데 "운전면허 없어, ♥강혜정이 마중 나와"(에픽카세)

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[스포츠조선 김소희 기자]그룹 에픽하이 타블로가 운전면허를 취득하지 않은 이유를 밝혔다.

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에픽하이는 지난 4일 오후 공식 유튜브 채널 EPIKASE를 통해 '운전면허 필기시험 족집게과외 ft. 빠더너스'라는 제목의 새 에피소드를 공개했다.

최근 방탄소년단 RM의 운전면허 취득 소식에 자극받은 타블로는 운전에 대한 열망을 드러내며 문상훈을 초빙해 필기시험 대비 일일 과외를 받았다.

문상훈은 "도로 위 수많은 빌런을 예방하기 위해 백신을 놔드리겠다"라며 자신감을 드러냈다. 이에 타블로는 "제가 빌런이 될 가능성이 너무 크다. 이 나이가 될 때까지 운전을 배우지 않은 이유도 혹시 다른 사람들에게 피해를 줄까 봐서였다"라고 솔직한 심정을 털어놨다. 특히 그는 자신이 심각한 길치라고 밝히며 "식당에서 화장실에 다녀오는 길도 못 찾아서 혜정이가 마중 나온 적이 있다"라고 고백해 모두를 놀라게 했다.

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문상훈은 먼저 신호등과 도로 표지판 등 가장 기본적인 교통 규칙부터 설명했다. 그러나 타블로는 '정지선'의 의미를 묻는가 하면, 직진 화살표 표지판을 두고 "위로 올라가라는 뜻인 줄 알았다"라고 답해 문상훈을 연이어 당황하게 했다. 결국 문상훈은 "죄송하지만 타블로 학생은 운전하지 맙시다"라고 선언해 폭소를 자아냈다.

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이어 타블로는 노란색 중앙선을 두고 "조심해야 하는 선이냐"라고 물었고, 이에 미쓰라는 "아무리 모험을 좋아해도 저건 넘으면 안 된다"라고 설명해 웃음을 안겼다. 또한 파란색 버스전용차선에 대해서는 "'환영한다. 얼마든지 넘어라'라는 뜻이냐"라고 보법이 다른 해석을 내놓아 현장을 웃음바다로 만들었다.

문상훈과 에픽하이는 최근 강화된 우회전 교통법규를 주제로 이야기를 나눴다. 문상훈과 투컷이 실제로 헷갈릴 수 있는 여러 상황을 예로 들자, 타블로는 답답함을 드러내며 "그냥 빨간불이나 노란불에 가게 하면 안 되나. 아니면 분홍색으로 네 번째 신호를 만들자"라고 엉뚱한 제안을 내놓아 모두를 폭소케 했다.

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이후 타블로는 문상훈이 준비한 예상 문제를 생각보다 잘 맞히며 자신감을 드러냈다. 그러나 '비보호 좌회전' 관련 문제가 나오자 "'비보'가 뭐냐"라고 되물어 또 한 번 현장을 초토화시켰다.

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한편 에픽하이는 매주 'EPIKASE'를 통해 다양한 주제, 게스트와 함께하는 다채로운 콘텐츠를 선보이고 있으며, 오는 7월 4일과 5일 양일간 서울 블루스퀘어 우리WON뱅킹홀에서 데뷔 첫 팬미팅 '동창회'를 개최한다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com