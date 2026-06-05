장근석, 1300억 건물주라더니.."♥여친 학비 지원해준 적 있어"(옥문아)

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[스포츠조선 김소희 기자] '1300억 건물주' 배우 장근석이 연애 스타일을 솔직하게 공개한다.

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오늘 5일(금) 방송되는 KBS 2TV '옥탑방의 문제아들'에는 데뷔 34년 차 배우 장근석이 단독 게스트로 출연한다.

이날 방송에서 장근석은 자신의 연애관에 대해 가감 없이 털어놓는다. 연애할 때 올인하는 스타일이라고 밝힌 장근석이 "한 번 만나면 오래 만나는 편"이라며 사랑꾼 면모를 드러낸 것. 특히 여자친구의 미래를 위해 학비를 선물로 줬다고 고백해 모두를 놀라게 했는데. "내 선물이 여자친구 인생에 있어 좋은 의미가 됐으면 좋겠다는 생각에, 공부하던 여자친구의 학비를 지원해 준 적이 있다"라고 밝힌 장근석은 헤어진 후 여자친구가 무사히 졸업했다는 소식까지 전해 옥탑방 MC들의 궁금증을 불러일으키는데. 장근석의 연애담은 본 방송을 통해 공개될 예정.

이어, 장근석은 연예계 대표 절친들인 김희철, 김재중, 이홍기와의 이른바 '프린스 F4' 모임 비하인드도 공개한다. '프린스 F4' 친구들과 부쩍 결혼에 대해 진지한 얘기를 나눈다고 밝힌 장근석은 "넷 중 가장 먼저 결혼할 것 같은 사람은 누구냐"는 질문에 한치의 망설임도 없이 "당연히 저다"라고 외쳐 폭소를 안겼다. 이어 "제가 제일 정상이다. 저는 저보다 더 사랑할 누군가를 찾고 있다"라며 결혼에 대한 강한 의지와 함께 절친들을 향한 유쾌한 디스를 날려 현장을 웃음바다로 만들었다는 후문.

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한편, 안방극장의 웃음을 책임지고 있는 KBS 2TV <옥탑방의 문제아들>이 시간대를 전격 이동한다. 목요일에 방송됐던 <옥탑방의 문제아들>은 6월 5일(금) 방송을 기점으로 매주 금요일 밤 9시 40분에 방영될 예정.결혼에 진심인 '아시아 프린스' 장근석의 연애담은 오는 6월 5일(금) 밤 9시 40분 KBS 2TV <옥탑방의 문제아들>에서 확인할 수 있다.