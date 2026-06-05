[공식]백종원, 1년 만 유튜브 복귀.. 다수 의혹 무혐의 "초심 돌아갈 것"

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[스포츠조선 김소희 기자] 더본코리아 백종원 대표가 1년만에 유튜브에 복귀한다.

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더본코리아는 백종원 대표가 구독자 597만명을 보유한 유튜브 채널 '백종원 PAIK JONG WON(이하 백종원)'을 통해 콘텐츠 활동을 재개한다고 5일 밝혔다.

앞으로 유튜브 '백종원' 채널에서는 요리 콘텐츠를 중심으로 우리나라 식문화를 쉽고 재밌게 전달하면서 해외 유저에게도 한식을 알리는 것에 집중할 계획이다. 더본코리아 글로벌 소스와 브랜드 관련 콘텐츠는 'TBK' 채널, 더본코리아 기업소식 콘텐츠는 '더본NOW' 채널에 각각 신규 개편해 소개한다.

백종원 대표는 2024년말 상장 직후 부터 특정 시민단체와 유튜버 및 커뮤니티 사이트 유저들이 진행한 약 170여건 이상의 억지성 민원과 고발 등으로 지난해 5월 활동 중단을 선언했지만, 올해 초까지 대부분의 오해가 무혐의로 종결되는 등 해소되면서 지난 3월 주주총회가 끝난 후 취재진에게 유튜브 활동 복귀를 예고한 바 있다.

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백종원 대표의 복귀 첫 영상은 그 동안 구독자들에게 가장 많이 사랑받아 온 쿡방 프로그램 '요리비책'이다. 메뉴 레시피는 이른 더위에 맞춰 '간장냉국수'를 선보였다.

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앞으로 '백종원' 채널에서는 대표 쿡방 콘텐츠 '요리비책'과 함께 'K-Vibe'라는 부제로 해외 유저들도 쉽게 따라 할 수 있는 한식 레시피와 조리법을 소개하면서, 한식 세계화에 기여하는 콘텐츠도 강화해 나간다는 목표다.

이와 함께 기존 인기 코너였던 '내꺼내먹'도 시즌2로 새롭게 선보인다. 기존 '내꺼내먹'이 매장 관리와 운영 점검에 초점을 맞췄다면, 새롭게 시작되는 '내꺼내먹 시즌2'는 점주 상생에 초점을 맞췄다. 각 지역의 특산물을 식재료로 활용해 해당 지역 매장에서만 판매되는 특색 있는 지역 한정 메뉴를 개발하고, 실제 매장 론칭까지 이어지는 과정과 스토리를 영상 콘텐츠로 소개할 예정이다.

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'백종원' 채널과 별개로 'TBK'와 '더본NOW' 2개 유튜브 채널도 추가로 신규 개편해 선보인다.

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'TBK' 채널은 더본코리아의 해외 진출과 브랜드 메뉴를 소개하는 홍보 채널 역할을 맡는다. 'TBK비책' 코너를 통해 B2B 글로벌 소스 11종과 각 브랜드 상품을 해외 셰프들이 한식 메뉴를 쉽고 실용적으로 활용할 수 있도록 소개하고, '레시피'와 '새로본능' 코너도 운영할 예정이다.

'레시피' 코너는 해외 B2B 소스에 부착된 QR 레시피 영상 콘텐츠로 구성된다. '새로본능' 코너는 더본코리아 브랜드의 다양한 메뉴와 활용 방식을 알리는 콘텐츠로, 소비자들이 브랜드 메뉴를 보다 친근하게 접할 수 있도록 운영할 계획이다.

'더본NOW' 채널은 회사와 브랜드 주요 소식을 전달하는 창구 역할을 맡는다. 회사 소식과 현장 이야기를 쇼츠 형식의 짧은 영상으로 소개하며, 더본코리아의 다양한 활동을 보다 쉽고 친근하게 전달할 예정이다.

더본코리아 관계자는 "백종원 대표의 유튜브는 초심으로 돌아가 요리 콘텐츠에만 집중하면서 한식의 대중화와 글로벌 확산, 지역 식재료를 활용한 상생 등에 기여해 나갈 것"이라며, "기존 백종원 채널에 혼재된 회사 관련 콘텐츠는 철저히 분리해 그 성격에 맞게 'TBK' 채널과 '더본NOW' 채널을 통해 소개할 계획이다"고 말했다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com