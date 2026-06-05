홍진경, 이동휘가 만든 옷 '착붙'···180cm 기럭지로 뽐낸 아웃핏

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[스포츠조선 조민정 기자] 방송인 홍진경이 배우 이동휘가 제작한 의상을 입고 남다른 모델핏을 뽐냈다.

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5일 홍진경은 자신의 SNS에 "동휘가 만든 옷"이라는 글과 여러 장의 사진을 공개하며 근황을 전했다.

공개된 사진 속 홍진경은 검은 티셔츠와 데님 팬츠에 볼캡을 매치한 편안한 차림으로 등장했다. 여기에 이동휘가 제작한 것으로 보이는 재킷을 걸치며 다양한 스타일링을 선보였다. 베이지 컬러 재킷을 입은 홍진경은 긴 팔다리와 늘씬한 비율을 자랑하며 런웨이를 방불케 하는 분위기를 연출했다. 무심하게 재킷을 걸치는 동작만으로도 모델 출신다운 존재감을 드러냈다. 하늘색 재킷을 매치한 사진에서는 또 다른 매력을 선보였다. 심플한 스타일링에도 작은 얼굴과 우월한 비율이 돋보이며 시선을 사로잡았다.

특히 180cm에 가까운 큰 키와 군살 없는 몸매가 의상과 어우러지며 "역시 홍진경", "옷보다 사람이 더 눈에 들어온다"는 반응을 이끌어냈다.

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홍진경은 사진과 함께 이동휘의 의상 브랜드를 응원하며 남다른 친분도 드러냈다. 팬들은 "모델이 따로 없다", "이동휘 옷이 아니라 홍진경 화보다", "핏이 너무 좋다", "연예계 대표 모델 포스" 등의 반응을 보였다.

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한편 홍진경은 최근 유튜브 채널 '공부왕찐천재 홍진경'을 통해 활발하게 활동하고 있다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com