김구라 딸, 6살인데 벌써 연예인 DNA…오빠 그리 "카메라 찍을 때만 웃어"

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[스포츠조선 정안지 기자]방송인 김구라의 아들인 래퍼 겸 방송인 그리가 6살인 여동생을 언급하며 "동생이 아빠가 하도 시켜서 카메라 찍을 때만 웃고 평상시에는 좀 무뚝뚝하다"라고 말해 웃음을 안겼다.

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5일 유튜브 채널 '김그리'에는 "그리야 결혼은 말야"라는 제목의 영상이 게재됐다.

영상 속 그리는 유튜브 새출발을 알리며 "동생이랑 디즈니랜드 다녀온 영상을 첫 회에 공개했다. 초반에 관심을 끌어야 할 것 같더라"고 말해 웃음을 안겼다.

이어 그는 "이민정 누나도 이병헌 씨를 꺼내더라. 나도 질 수 없다"라며 "급하다. 우리 같은 사람들은 급하면 다 꺼내지 않나"라며 웃었다.

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홍진경은 "동생은 너를 닮았냐"라고 물었고, 그리는 "닮지는 않았다. 그래도 내 동생이지 않나. 6살이다"라면서 동생 사진을 공개했다.

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사진을 본 홍진경은 "너무 귀엽고 밝다. 브이도 진하게 한다"라고 하자, 그리는 "동생도 아빠가 하도 시켜서 카메라 찍을 때만 웃고 평상시에는 좀 무뚝뚝하다"라고 해 웃음을 안겼다. 그러자 홍진경은 "딸 라엘이도 그렇다"라면서 "나랑 떠들다가 카메라 꺼지면 내려간다"라고 말해 웃음을 안겼다. 이에 그리는 "연예인 자식들은 약간 태생부터 DNA가 있다"라고 말했다.

또한 그리는 어린 동생에 대한 애정을 숨기지 않았다. 그리는 버킷리스트를 묻는 질문에 "동생 운동회 가는 거. 가서 대신 뛰어주는 거"라면서 "아빠가 달리기해주고 그런 기억이 있지 않나"라고 말해 눈길을 끌었다.

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한편, 김구라는 2020년 비연예인과 재혼했으며, 전처 사이에서 얻은 아들 그리와 재혼 후 얻은 딸을 두고 있다.

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anjee85@sportschosun.com